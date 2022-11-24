Milletvekili Ataş: 'Bu işin lamı cimi yok!'

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, terörle mücadele konusunda Meclis’te çarpıcı açıklamalar yaptı. Konuşmasına “Ne yazık ki acı dolu günler geçiriyoruz” diyerek başlayan Ataş, “Önce İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını, hemen ardından Gaziantep Karkamış’ta ve Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda hain PKK-PYD/YPG terör örgütlerinin alçak saldırılarını yaşadık. Öncelikle bu hain saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla anıyor, yüce Türk milletine ve ailelerine başsağlığı diliyorum; ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.

TERÖRLE MÜCADELE BİR DEVLET MESELESİDİR, SİYASET ÜSTÜDÜR, SİYASİ HESAPLARIN DIŞINDA TUTULMALIDIR

“Terörle mücadele bir devlet meselesidir, siyaset üstüdür, siyasi hesapların dışında tutulmalıdır” vurgusu yapan Milletvekili Dursun Ataş, “Bu yüzden, 20 Kasım Pazar gecesi başlayan Pençe-Kılıç Hava Harekâtı’nı, alçak terör örgütlerinden hesap sorulmasını, kahraman Türk ordusunun teröristlerin inlerini başlarına geçirmesini memnuniyetle takip ettik, destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

BİZ ASKER MİLLETİZ; BİZ ORDU, MİLLET ANLAYIŞINI BENİMSEMİŞ, TARİHİ ŞAN VE ŞEREFLE DOLU BİR MİLLETİZ

Türk milletinin binlerce yıllık tarihinde hiçbir zaman üç beş çapulcuya boyun eğmediğini ve yine eğmeyeceğini ifade eden Milletvekili Ataş, “Biz bin yıldır bu topraklardayız, bu toprakları vatan bildik, namus kabul ettik. Namusumuzu değil üç beş çapulcuya, dünya bir araya gelse kimseye de çiğnetmeyiz. Biz asker milletiz; biz ordu, millet anlayışını benimsemiş, tarihi şan ve şerefle dolu bir milletiz. Biz, milletinin bağımsızlığı uğruna yedi düveli karşısına almaktan bir an olsun şüphe etmemiş Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN SINIRLARINI YOL GEÇEN HANINA ÇEVİRDİLER, ‘HUDUT NAMUSTUR’ DİYENLERİ TUTUKLADILAR!

AKP’nin terörle mücadele konusunda samimi olmadığını dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: AKP iktidarından terör konusunda aynı samimiyeti göremiyoruz. Türkiye'nin sınırlarını yol geçen hanına çevirip ‘Hudut namustur’ dediği için vatandaşını tutuklarken Kobani’de eğitim almış bir teröristin Afrin’den çıkıp mülteci kılığında ülkemize girmesine, tam dört koca ay kaçak bir şekilde ülkemizde yaşamasına ve İstanbul’un göbeğinde 6 canımızı şehit etmesine sebep olan AKP iktidarının beceriksizliğini de eleştiriyoruz. Millî meseleleri devlet ciddiyetine yakışmayacak şekilde iç siyasete alet etmesini de eleştiriyoruz. Ülkemiz, bugün, Türk devletinin ve şanlı ordusunun gücüne yakışmayan bir iktidarla karşı karşıyadır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in bugün AKP’ye yönelik yaptığı tarihî uyarıları tekrar etmek istiyorum: ‘Eğer gerçekten terörle mücadele etmek istiyorsanız bu meselenin sınırlarımızın güvenliğiyle, uygulanan açık kapı politikalarıyla, insan kaçakçılarıyla ve ülkemize yönelen kontrolsüz göç dalgasıyla doğrudan ilişkili olduğunu artık kabul ediniz’

BİZİM İÇİN TERÖR TERÖRDÜR, TERÖRİST DE TERÖRİSTTİR, BU İŞİN LAMI CİMİ YOK

Sayısız acıları yaşatan terör örgütlerini Gazi Meclisin çatısı altında aklamaya çalışanları kınadığını kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Bizim için terör terördür, terörist de teröristtir. Bu işin lamı cimi yoktur, ‘senin teröristin’ , ‘benim teröristim’ yoktur, bizim için PKK da, YPG de, PYD de, FETÖ de, IŞİD de, DEAŞ da teröristtir. Teröriste “terörist” diyemeyenleri de teröristle masaya oturanlarını da bu aziz millet asla affetmeyecektir. Buradan devleti yönetme liyakat, samimiyet ve becerisi taşıyamadıkları için milletimizin sayısız acılar yaşamasına neden olanları da milletimize bu sayısız acıları yaşatan terör örgütlerini Gazi Meclisin çatısı altında aklamaya çalışanları da kınıyorum. Milletimizin vicdanına sevk ediyorum” dedi.