Milletvekili Ataş: “Bu milleti böyle ikiye bölüp seçime götürmenin hiçbir yararı yok”

Şu anda Kayseri’de bir seçime değil de savaşa gidiyormuşuz algısı oluşturuluyor ama bunların hiçbiri doğru bir şey değil. Bu milleti böyle ikiye bölüp seçime götürmenin hiçbir yararı yok” açıklaması yaptı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili ve 1. Sıra Milletvekili Adayı Dursun Ataş, KayseRadar ve RadyoRadar ortak canlı yayınında Salih Zeki Çetin’in moderatörlüğünde ‘Seçim Hattı’ programına konuk oldu. Seçimde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanacağını ve vatandaşın hükümete güveninin kalmadığını ifade eden Ataş, “Her gün dönüşümlü olarak vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar çok şikayetçi ve sıkıntılı. İnsanlar pastırmayı bırakın kuşbaşı eti veya yağlı bir eti alamaz hale gelmiş. Bizim siyasetçilerimiz işsizliği veya ekonomik dar boğazlığı konuşmuyor. İkiye böldüler insanları. Onların yanında olan vatanperver, karşılarında olanlar vatan hainleri. Bunun üzerinde siyaseti götürmeye çalışıyorlar. Milletin derdi geçim sıkıntısı, ekonomi. Vatandaş ayın 14’ünde de bunu verecekleri oylarla da bunu belirleyecekler. Ben sahadan memnunum. Ama bu durumdan ne vatandaş memnun ne biz memnunuz” şeklinde konuştu

‘SEÇİMİN SON 20 GÜNÜNE BAKTIĞIMIZDA ÇIKARILMAYAN MADEN, UÇURULMAYAN UÇAK KALMADI’

Gençlerin rahatlık istediğini ifade eden Ataş, “Onlara baskıcı ve devamlı olarak talimat vermek değil de onlar muhatap olarak dinlenmek istiyor. O yüzden İYİ Parti’ye desteklerini ben çok iyi görüyorum. Gençlerden oy istemek yerine bizden bir istekleri var mı diye soruyorum ve güzel karşılıklar alıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugüne kadar Kayseri’de yaptığı en iyi mitingdi. Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanı deprem olduğu için miting yapmayacağını ve hatta 'Afişler olmayacak, israf oluyor' demişti. Depremden dolayı üzüntülü ve yasta olduklarını söylemişti. Ama şimdi bakıyoruz da herhalde ateş bacayı sardı. Hafta sonu Kayseri’ye geliyor ve Kayseri’de gövde gösterisi yapmaya çalışacak. Vatandaş değişim istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun açık ara bu seçimde bitireceğine inanıyoruz. CHP mitinginde hiçbir şekilde baskı ve taşıma yoktu. Hiçbir şekilde devlet imkanları kullanılmadı. Türkiye’nin genel siyasetine baktığımızda hükümet vatan, millet sevgisi ve vatanını sevmeyen PKK yandaşları gibi bir alana sokmaya çalıştılar. Böyle yapmalarının sebebi Türkiye’deki pek çok sıkıntının konuşulmamasıydı. Bu da ters tepti ve gördüler. Seçimin son 20 gününe baktığımızda çıkarılmayan maden, uçurulmayan uçak kalmadı. Karadeniz’de gaz bulunuyor, bugüne kadar 40 defa bulunmuştu. 20 gün içerisinde gazı çıkardık, yaktık. Petrol bulduğumuz yerde denizin üstünde platform yok. Teknik olarak orada platform olması gerekiyor. Öte yandan Gabar’da 2 gün içerisinde petrol bulundu. Aramadan, taramadan haberimiz yok. Diğer taraftan milli uçağımızda 2015’te havalanmıştı, o da daha inmedi. Diğer taraftan TOGG arabaları sahada ama fabrikanın içerisinde bir tane görüntümüz yok. Denizaltımız yapıldı yerli ve milli olarak. Milli tankımız yapıldı, 20 gün içerisinde. Bu saymakla bitmez. Öte yandan da tamamen İHA ve SİHA’larla seçim yürütülüyor. Biz seçime mi gidiyoruz savaşa mı? Keşke bunlar doğru olsa, bütün bunları yapmış olsak. Vatandaşlarımız Milli Savunma Bakanlığının bütçesini bir incelesinler. 2002’de bütçenin milli gelire oranı o yılkı bütçenin yüzde kaçı milli savunmaya ayrılıyor, bugün yüzde kaçı ayrılıyor? 2002’lerde olan oran yüzde 9’dan 4.6’lara geriledi. Bir taraftan terörle mücadelede aldatmacalar varken bir taraftan da çok büyük atılım kaydetmişiz gibi konuşan bir hükümet var. Belki de Milli Savunma Bakanının Kayseri’den aday olması sebebiyle bunlar çok konuşuluyor. Şu anda Kayseri’de bir seçime değil de savaşa gidiyormuşuz algısı oluşturuluyor ama bunların hiçbiri doğru bir şey değil. Bu milleti böyle ikiye bölüp seçime götürmenin hiçbir yararı yok. Biz daha sakin bir şekilde insanları seçim atmosferine sokmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KENDİNİ DEVLET SANAN SOYTARILARIN NELER YAPACAKLARINI MİLLET KESTİREMEDİĞİ İÇİN 1’İNCİ TURDA VATANDAŞ BİTSİN İSTİYOR’

Ziyaretlerde vatandaşların sandığa sahip çıkılması gerektiğini kendilerine ilettiklerini söyleyen Ataş, “Bunlara baktığınız zaman insanların Cumhurbaşkanına güveni kalmamış. Bunlar çalar, değiştirir diyorlar. Bunlar her türlü hileyi yapar diyorlar. Bütün bunların sebebini oturup düşünmek lazım. Bu seçimde kesinlikle Kemal Bey en az yüzde 53’le kazanacak seçimi. Biz bunu daha yüksek rakamlarla öngörüyoruz. Bu seçimin 2’nci tura kalmasına gerek yok. 2’nci tura kalırsa da kazanırız. Devleti kendileri zanneden bu hükümete, Cumhurbaşkanına, bakanlara güvenmiyor insanlar. Geçmişte 7 Haziran ve 1 Kasım arasında 500’ün üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. O süreç bitti ve tekrar AK Parti yüzde 49’larla iktidara geldi. Her şey birden kesildi. Bunu insanlar bir daha yaşamak istemiyor. O süreçte devlet eli veya devletin çeşitli kurumlarının eliyle, kendini devlet sanan soytarıların neler yapacaklarını millet kestiremediği için 1’inci turda vatandaş bitsin istiyor. O yüzden 1’inci turda biteceğine inanıyorum” diye konuştu.