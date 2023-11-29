Milletvekili Ataş, “Bu sistem bizi ittifaka zorladı”

Bu 2019’da yaratıldı ama genelde yaratılamadı ve milletin umutlarını 2023’te tüketmiş olduk. Burada bizimde kabahatlerimiz var. Sadece seçmene kabahat bulmamak lazım” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Bir Haber Ajansı Ankara stüdyosunda Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılan ittifak hakkında açıklamalarda bulunarak, “Genel Başkanımız bir toplantıda, ‘Biz 81 ilde ve 970 küsur ilçede adaylarımız çıkaracağız’ dedi. Bu kararlılığı devamlı gösteriyoruz. Aslında bunun ipuçlarını il kongremizde verdi genel başkanımız. Şu an bütün teşkilatlarımız kararlı. Seçmenlere adaylarımızı sunmaya başladı. Bunun sebebi de şuydu. Amacımız CHP’yi veya başkalarını suçlamak değil. Bu sistem bizi ittifaka zorladı. Belki birçok konuda çok önemliydi o ittifaklar. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’nin kuruluş değerlerine ve o ilkelere bağlı milliyetçilerle, yetmişlerde birbirine silah sıkanların bir araya gelerek kurduğu ittifak aslında çok değerliydi ama istenilen sinerji yaratılamadı. Bu 2019’da yaratıldı aslında ama genelde yaratılamadı ve milletin umutlarını 2023’te tüketmiş olduk. Burada bizimde kabahatlerimiz var. Sadece seçmene kabahat bulmamak lazım. Karşımızda lider olarak öyle bir Recep Tayip Erdoğan var ki, ne yaparsanız yapın günün sonunda günün sonunda karlı çıkan ‘o’ oluyor. Oyu 60’lardan 50’lerden 41’lere düşüyor ama kendisinin oyu düşmüyor. Türkiye genelinde tekrardan 352lere çıkıyor. İniyor ama istediği sonucu tekrar alıyor. CHP’yle bizim bir düşmanlığımız yok. Muhalefet muhalefetle uğraşmaz. Türkiye’yi şu ucube sistemden, devletin yok olma noktasına geldiği, kurumların kalmadığı bir sistemden kurtarmak için gerekiyorsa yerel seçimlerde feda etmeye hazırdık biz. Türkiye’de hiçbir ilde teşkilatı olmayan sadece 2 ilde teşkilatı olupta 2 ilde kağıt üzerinde teşkilatı olan partilerin şu anda mecliste 3-4 tane milletvekilleri var. Bu sistemden bu ülkenin kurtarılması lazım. Bunun da bir yerden başlaması gerekiyordu. Bizde bir yerden başladık” ifadelerini kullandı.

‘İYİ PARTİ YÜZDE 20 OLMUŞ DEDİĞİNİZDE EMİN OLUN UYKULARI KAÇAR’

Aday adaylık sürecinde birlik içerisinde devam edeceklerini belirten Milletvekili Ataş, “Biz teşkilatlarımızla birlikte toplanıp görüştük. İlçe durumlarını sorup öğrendik. Birlik içerisinde hareket edeceğiz. Bu manada bütün yetki bende olamaz. Bu dönemde partimiz adına tabi ki saldırılar oldu. Bizim İYİ Parti’ye 3’üncü yol dememiz AK Parti’ye gerçekten rahatsızlık veriyor. İYİ Parti yüzde 20 olmuş dediğinizde emin olun uykuları kaçar. Bu yolu millete açmak zorundayız. O yüzden de AK Parti’nin bütün trolleri ve medyası bir şekilde alttan alta gün boyu İYİ Parti’ye saldırıyor. Biz bu seçimden çıktığımız andan da inşallah güçlü çıkarız. Türkiye’nin bundan sonraki seçimlerini AK Partisiz devam etmesini sağlayacağız. Bu sistemi değiştireceğiz” şeklinde konuştu.