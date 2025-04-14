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Milletvekili Ataş, 'Bu takım şampiyonlukları da yaşasın istiyoruz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 'Buradan söyleyeceğim şu ki hiçbir siyasete veya başka şeylere alet etmeden bu şehir Kayserispor'un arkasında kenetlendiğinde neler olduğunu hep beraber göreceğiz. Herkes görevini en iyi şekilde yaparsa bu takım inşallah ileride şampiyonlukları da yaşasın istiyoruz' dedi.

Milletvekili Ataş, 'Bu takım şampiyonlukları da yaşasın istiyoruz'

Süper Lig'in 31’inci haftasında evinde konuk ettiği Kasımpaşa’yı 1-0’lık skorla mağlup etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, stadyum çıkışı açıklamalarda bulunarak, “İkinci yarıda 10 kişi kaldık ona rağmen 3 puanı aldı ve hak ederek de aldığımıza inanıyorum bundan sonraki süreçte Kayseri daha iyi yerlerde olacak. Buradan söyleyeceğim şu ki hiçbir siyasete veya başka şeylere alet etmeden bu şehir Kayserispor'un arkasında kenetlendiğinde neler olduğunu hep beraber göreceğiz. Herkes görevini en iyi şekilde yaparsa bu takım inşallah ileride şampiyonlukları da yaşasın istiyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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