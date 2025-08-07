  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekili Ataş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saha çalışmaları konusunda bilgilendirdi

Milletvekili Ataş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saha çalışmaları konusunda bilgilendirdi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Milletvekili Ataş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saha çalışmaları konusunda bilgilendirdi

Ataş, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile saha çalışmalarımız hakkında bilgilendirmede yaptığımız güzel bir ayaküstü sohbet. Her zamanki dirayeti, engin vizyonu ve liderliğiyle yine ufkumuzu açtı, güç verdi” dedi.

AK Parti MKYK üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Ataş, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile saha çalışmalarımız hakkında bilgilendirmede yaptığımız güzel bir ayaküstü sohbet. Her zamanki dirayeti, engin vizyonu ve liderliğiyle yine ufkumuzu açtı, güç verdi” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi'de perde Arkası Tiyatro Oyunu sahnelenecek
Melikgazi'de perde Arkası Tiyatro Oyunu sahnelenecek
Kayseri'de ilk 7 ayda 5 bin 389 kaza meydana geldi: 22 ölü
Kayseri’de ilk 7 ayda 5 bin 389 kaza meydana geldi: 22 ölü
ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Gökmen Çiçek'in Vurguları Öne Çıktı
ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Gökmen Çiçek'in Vurguları Öne Çıktı
Eğitimci Başkan'dan Kayseri'nin gururu başarılı öğrencilere takdir
Eğitimci Başkan'dan Kayseri'nin gururu başarılı öğrencilere takdir
Kayseri'nin Su Geleceği İçin Önemli Adımlar Atılıyor
Kayseri’nin Su Geleceği İçin Önemli Adımlar Atılıyor
YKS adayları için ümit vaad eden bir bölüm: Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği
YKS adayları için ümit vaad eden bir bölüm: Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!