Milletvekili Ataş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saha çalışmaları konusunda bilgilendirdi

AK Parti MKYK üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Ataş, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile saha çalışmalarımız hakkında bilgilendirmede yaptığımız güzel bir ayaküstü sohbet. Her zamanki dirayeti, engin vizyonu ve liderliğiyle yine ufkumuzu açtı, güç verdi” dedi.