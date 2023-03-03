Milletvekili Ataş.'' Devlet, bu zor günlerde vatandaşın yanında olmayacak da ne zaman olacak?

Ataş, deprem sonrası yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, iktidara Kayseri çağrısı yaptı. Ataş, “Sarız İlçemiz Afet Bölgesi kapsamına alınmalı, şehrimizin diğer bölgelerinde yıkılan yapılar da afet kapsamında değerlendirilerek vatandaşın tüm kayıpları Devlet tarafından karşılanmalıdır. Yoksa vatandaş bu yükün altından kalkamaz” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, deprem bölgesinde yaraların sarılması için mücadele veriyor. İYİ Parti tarafından kurulan çadır ve konteyner kentte çalışmalarını sürdüren Ataş, depremzedelerle yakından ilgileniyor. Ataş, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun mesai yaparken, çocuklarla da sık sık bir araya geliyori onlara moral veriyor. Ataş, “Bu ateş sönene kadar, biz hep buradayız. Kahramanmaraş çadır kentimizde teşkilatlarımızla eksikleri gideriyor, aynı zamanda ailelerimizden gelen talep ve istekleri de dinliyoruz. İlk günden bu güne Genel Başkanımız Meral Akşener öncülüğünde bölgede çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞIRKEN, KAYSERİ’NİN SORUNLARINI DA GÜNDEME TAŞIYOR

Bir yandan deprem bölgesinde çalışan diğer yanda da Kayseri’nin sorunlarına dikkat çekmeye devam eden Milletvekili Dursun Ataş, iktidarın Kayseri’yi yine unuttuğuna dikkat çekti. Sarız’ın afet bölgesi kapsamına alınması gerektiğini söyleyen Ataş, vatandaşların kayıplarının Devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

DEVLET, BU ZOR GÜNLERDE VATANDAŞIN YANINDA OLMAYACAK DA NE ZAMAN OLACAK?

Sarız’da ortaya çıkan hasarın altından vatandaşın kalkamayacağını vurgulayan Ataş, “Bugün vatandaş yanında Devleti görmeyecek de ne zaman görecek? Devlet, bu zor günlerde vatandaşın yanında olmayacak da ne zaman olacak?” diye sordu.

Kayseri’nin de depremden etkilenen iller arasında olduğunu ve kentte vatandaşların korku içinde yaşadığını ifade eden Ataş, kurumlar arası bilgi karmaşasının da ayrı bir sorun olarak ortaya çıktığını belirtti.

SARIZ AFET BÖLGESİ KAPSAMINA ALINMALI! KAYSERİ’DE VATANDAŞIN TÜM KAYIPLARI DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMALIDIR. VATANDAŞ BU YÜKÜN ALTINDAN KALKAMAZ

Sarız başta olmak üzere kentte meydana gelen diğer hasarlarda kayıpların Devlet tarafından karşılanması gerektiğini kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verilerine göre, yaşanan deprem felaketleri yüzünden Kayseri’de şimdiye kadar 317’si Sarız ilçemizde, 150’si ise şehrimizin diğer bölgelerinde olmak üzere toplam 467 yapı ağır hasar görmüştür. Afet Bölgesi ilan edilen 11 ilden sonra en çok hasar gören İl Kayseri iken iktidar her zaman olduğu gibi Kayseri’yi yine unutmuştur. Oysa Kayserili her zaman devletinin yanında olmuştur. Şimdi içine düştüğü bu zor durumda da haklı olarak devleti yanında görmeyi istemektedir. Bu yüzden hükümete sesleniyorum; öncelikle Sarız İlçemiz Afet Bölgesi kapsamına alınmalı; şehrimizin diğer bölgelerinde yıkılan yapılar da afet kapsamında değerlendirilerek vatandaşın tüm kayıpları Devlet tarafından karşılanmalıdır. Yoksa vatandaş bu yükün altından kalkamaz” dedi.

Diğer yandan Milletvekili Dursun Ataş, bir süre önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yönelttiği Kayseri sorularını da gündeme taşıyarak, “Deprem konusunda verdiğim soru önergesi cevap beklemektedir. Cevabı geldiğinde de Kayseri kamuoyuyla paylaşacağım” şeklinde konuştu.

BAKAN KURUM’A YÖNELTTİĞİ 9 KAYSERİ SORUSUNU HATIRLATTI!

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, bir süre önce Bakan Kurum’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına sunduğu soru önergesinde 9 soru yöneltti.

Milletvekili Ataş, AKP iktidarına Kayseri'de milyonlarca liraya yapılması planlanan millet bahçesi, cami gibi yapılar yerine bu paralarla depreme hazırlık yapılması ve binaların güçlendirilmesi çağrısı yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, 'Kayseri'de olası bir depreme ilişkin hangi önlemler alınmaktadır?' diye soran Ataş, ayrıca toplanma alanları konusuna da dikkat çekerek, 'Bu alanlardan neden Kayseri'de kimsenin haberi yok?' dedi. Diğer yandan Ataş, Kayseri'nin resmi verilere göre Türkiye'de en yüksek bina ortalamasına sahip il konumunda olduğunu da belirterek, Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilciğinin hazırladığı deprem raporunu da hatırlattı. Ataş, şu sorunlarına Bakan’dan yanıt istedi: Jeoloji Mühendisleri

Odası yetkilileri tarafından olası bir depremde 5 bin yapının büyük risk altında olduğu belirtiliyor. Kayseri'de yapılar depreme ne kadar hazır? Kayseri’de imar düzenlemeleri yapılırken, zemin yapısı vb. hususlarda yer bilimci, jeoloji mühendisi gibi bilim insanlarından görüş alınmış mıdır?' ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ERHAN USTA: KAYSERİ MİLLETVEKİLİMİZ DURSUN ATAŞ İŞİN BAŞINDAN İTİBAREN DEPREM BÖLGESİNDEDİR!

Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürürken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da, Meclis genel kurulunda Ataş’ın yaptığı çalışmalara dikkat çekti ve Kayseri’nin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meclis’te yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Kayseri Milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş hâlen deprem bölgesindedir, işin başından itibaren deprem bölgesindedir. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen o 11 ilin dışındaki şehirlerin başında da Kayseri gelmektedir. Bugüne kadar Kayseri bazında görülen en şiddetli deprem olarak ifade edilmektedir ve birçok yapıda yani gerek konutlarda, iş yerlerinde ve hatta ahırlarda hasara neden olmuştur. Özellikle Kahramanmaraş sınırına yakın Sarız ilçesi yıkılan ve ağır hasar gören binalar bakımından Kayseri’nin depremden de en çok etkilenen bölgesidir. Bu anlamda hem Milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş'ın hem de bizim İYİ Parti Grubu olarak talebimiz Kayseri'nin Sarız ilçesinin de afet bölgesi olarak kapsamına alınmasını istiyoruz, afet bölgesi olarak tanımlanmasını istiyoruz.

KAYSERİ HALKI DA DİĞER VATANDAŞLARIMIZ GİBİ HIZLI BİR ŞEKİLDE YARALARININ SARILMASINI HÜKÜMETTEN BEKLİYOR

Grup Başkanvekili Erhan Usta, ayrıca Kayseri’deki hasarlı yapı bilmecesine de dikkat çekti. Usta, “Diğer bir husus da bu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verileri arasında, hasarlı yapılar verileri arasında bir farklılık bulunmaktadır, bu farklılığın da bir an evvel iyi çalışılıp düzeltilmesi gerekiyor; bu farklılığın bu kadar oluşmasının da sebebini anlama imkânımız yoktur. Dolayısıyla Kayseri halkı da diğer vatandaşlarımız gibi hızlı bir şekilde yaralarının sarılmasını Hükümetten beklemektedir” dedi.