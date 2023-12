Milletvekili Ataş, ekonomi üzerinden iktidara yüklendi

40 temel gıdanın son bir yıllık ortalama fiyat artışının yüzde 190 olduğunu dile getiren Ataş, “Tüm Cumhuriyet tarihi sürecinde temel gıdada böyle yüksek oranda fiyat artışı ve pahalılığı hiç görülmemiştir” dedi.

Türkiye'nin, AKP’nin politikalarıyla son yüzyılın en yüksek gıda pahalılığının yaşandığını ülke konumuna getirildiğini belirten Milletvekili Ataş, işsizliğe de dikkat çekerek, “Türkiye işsizlik nedeniyle evden çıkamayan gençlerin ülkesi hâline gelmiştir” diye konuştu.

İktidara çağrı yapan Milletvekili Ataş, “Artık yeter! Bu ülke, vatandaşın cebine el atan, sofrasına ateş düşüren bir hükümeti değil, kendi vatandaşlarına yaşanabilir bir hayat sunan, sorumluluk taşıyan bir hükümeti hak etmektedir. Derhal gelirleri arttırın. Milletimiz enflasyon altında can çekişmekten kurtarılmalıdır” şeklinde konuştu.



İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis’te yaptığı konuşmada ekonomide yaşanan sorunları gündeme getirdi. İktidarın verdiği sözleri yine tutmadığını kaydeden Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) parti grubu adına yaptığı konuşmada “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını yani 2023 yılını geride bırakmamıza altı günden az bir zaman kaldı. Ne yazık ki AKP iktidarı 2023 yılına ilişkin verdiği hiçbir sözü tutamadı, önümüze koyduğu 100’üncü yıl hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremedi” dedi.

YILSONU GELDİ AKP YİNE VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI!

“2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 5’di ama şu anda ülkemiz, AKP iktidarının hatalı politikalarının sonucu olarak canavarlaşan ve yüzde 130’ları aşan bir enflasyonla mücadele etmektedir” diyen Milletvekili Dursun Ataş, “Her gün market raflarında fiyatları yükselen ürünleri görüyoruz. Bu durum tüm vatandaşlarımızı derinden etkiliyor. Asgari ücretli, emekli, memur, işçi, esnaf, hepsi bu ekonomik zorlukların altında eziliyor. Bugün gelinen noktada Merkez Bankası Başkanı bile ev kiralarının çok pahalı olmasından yakınıp annesinin evinde birlikte kaldıklarını açıklıyor” diye konuştu.

TÜRKİYE İŞSİZLİK NEDENİYLE EVDEN ÇIKAMAYAN GENÇLERİN ÜLKESİ HÂLİNE GELMİŞTİR

AKP iktidarının yıllardır uyguladığı tutarsız ve hatalı ekonomi politikaları yüzünden Türkiye’nin faiz enflasyon sarmalında geçim mücadelesi veren milyonların ülkesi hâline geldiğini vurgulayan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “AKP'nin 22 yıllık iktidarının sonucunda ülkemiz yaşam için en temel şeyler olan gıda ve barınmaya bile zor ulaşanların ülkesi hâline gelmiştir. Üzülerek ifade etmeliyim ki ülkemiz çocuğuna mama alamayan babaların, torununa harçlık veremeyen dedelerin, kirasını ödeyemeyen emeklilerin, eğitim için gerekli malzemeyi alamayan öğrencilerin, işsizlik nedeniyle evden çıkamayan gençlerin ülkesi hâline gelmiştir. Artık yeter! Bu ülke, vatandaşın cebine el atan, sofrasına ateş düşüren bir hükümeti değil, kendi vatandaşlarına yaşanabilir bir hayat sunan, sorumluluğunu taşıyan bir hükümeti hak etmektedir. Bu ülke, yüzde 130’ları aşan enflasyonu hak etmemektedir. Bu ülke, yüzde 20’leri aşan işsizliği hak etmemektedir. Bu ülke, nüfusunun yarısının açlık sınırının altında yaşadığı, yüzde 80’inden fazlasının açlık ve yoksulluk sınırının altında kaldığı bir ülke olmayı hak etmemektedir” şeklinde konuştu.

40 TEMEL GIDANIN SON BİR YILLIK ORTALAMA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 190

AKP iktidarının ülkeyi getirdiği noktanın ülke geleceği adına endişe verici olduğuna dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'de son yüzyılın en yüksek gıda pahalılığının yaşandığını söyledi.

40 temel gıdanın son bir yıllık ortalama fiyat artışının yüzde 190 olduğunu ifade eden Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: Tüm cumhuriyet tarihi sürecinde temel gıdada böyle yüksek oranda fiyat artışı ve pahalılığı hiç görülmemiştir. Bahsettiğimiz şey lüks tüketim değil sayın milletvekilleri, bu ülkede ailelerin yüzde 80’inin hiç tatil yapamamasından, eskimiş giysilerinin yerine yenisini alamadıklarından, düzgün iki çift ayakkabıya sahip olamadıklarından bahsetmiyorum bile, bir insanın hayatta kalabilmesi için gerekli olan temel gıdadan bahsediyorum burada. Türkiye Çocuk Araştırması 2022 Raporu’na göre, peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerini her gün tüketemediği belirtilen çocukların oranı yüzde 42,2'dir, meyveyi her gün tüketemediği belirtilen çocukların oranı yüzde 49,5'tir, sebzeyi her gün tüketemediği belirtilen çocukların oranı yüzde 67’dir, et, tavuk veya balık her gün tüketemediği belirtilen çocukların oranı ise yüzde 87,3'tür; buna karşın, ekmek veya makarna gibi tahıl içeren yiyecekleri her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı ise tam yüzde 62,4 olmuştur. Özellikle iktidar sahiplerinden çocuklarıyla yemek yerken bu oranları hatırlamalarını istiyorum. Bunlar, sıradan sayılar değil; bunlar, bizim evlatlarımız, bunlar bizim geleceğimiz.

İKTİDARA ÇAĞRI: GELİRLERİ ARTTIRIN, MİLLETİMİZ ENFLASYON ALTINDA CAN ÇEKİŞMEKTEN KURTARILMALIDIR

AKP iktidarına seslenen ve memurundan işçisine, asgari ücretliden emeklisine, esnafından çiftçisine, milletimizin tüm kesimlerinin gelirlerinin acilen arttırılması çağrısı yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Maaş ve ücret zamları masa başında hazırlanan enflasyona göre değil gerçek enflasyonuna göre hesaplanmalı, milletimiz enflasyon altında can çekişmekten kurtarılmalıdır” şeklinde konuştu.