Milletvekili Ataş, el yakan faturaları meclis gündemine taşıdı

Bir yıl önce 400 lira elektrik veya doğal gaz faturası ödeyen bir ailenin bugün 1000 liradan fazla ödeme yaptığını dile getiren Ataş, “Faturalara yüzde 150’leri aşan zamlar yapan AKP memur ve emeklinin maaşına sadece yüzde 30 zam yapmış, onu da lütufmuş gibi sunmuştur. AKP doğal gaz ve elektrik şirketlerine kucak açarken millete sırtını dönmüş, vatandaşı açlığa terk etmiştir. Millete sırtını dönen, saraylarda sefa sürenler vatandaşın sorunlarına çözüm üretemez. İYİ’lerin iktidarına az kaldı” dedi.

Vatandaşın sorunlarına dikkat çekmeye ve sıkıntıları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşımaya devam eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, bu kez de el yakan faturalara dikkat çekti ve iktidarı uyardı.

SON BİR YILDA DOĞAL GAZA GELEN ZAM YÜZDE 164,25 ELEKTRİĞE GELEN ZAM İSE YÜZDE 148,5

“Gelen zamlar yüzünden elektrik ve doğal gaz faturaları artık el yakıyor, AKP iktidarı vatandaşa çay kaşığıyla verip kepçeyle almaya devam ediyor” diyen Milletvekili Dursun Ataş, son bir yılda doğalgaza gelen zam oranının yüzde 164,25 elektriğe gelen zam oranının ise yüzde 148,5’e ulaştığını hatırlattı.

BİR YIL ÖNCE 400 LİRA ELEKTRİK VEYA DOĞAL GAZ FATURASI ÖDEYEN BİR AİLE BUGÜN 1000 LİRADAN FAZLA ÖDEME YAPIYOR

Meclis’te yaptığı konuşmada bir yıl önce 400 lira elektrik veya doğal gaz faturası ödeyen bir ailenin bugün bin liradan fazla ödeme yaptığını dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Görüldüğü gibi faturalara yüzde 150’leri aşan zamlar yapan AKP memur ve emeklinin maaşına sadece yüzde 30 zam yapmış, onu da lütufmuş gibi sunmuştur. AKP doğal gaz ve elektrik şirketlerine kucak açarken millete sırtını dönmüş, vatandaşı açlığa terk etmiştir. Millete sırtını dönen, saraylarda sefa sürenler vatandaşın sorunlarına çözüm üretemezler. Milletimiz müsterih olsun, İYİ Parti iktidara hazır, çok çok az kaldı” şeklinde konuştu.