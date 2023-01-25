Milletvekili Ataş, el yakan faturaları meclis gündemine taşıdı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, gelen zamlarla el yakan elektrik ve doğal gaz faturalarına değinerek, iktidara tepki gösterdi.

PAYLAŞ
  • 25.01.2023 12:06
  • Güncelleme: 25.01.2023 12:06
  • 73
Milletvekili Ataş, el yakan faturaları meclis gündemine taşıdı

Bir yıl önce 400 lira elektrik veya doğal gaz faturası ödeyen bir ailenin bugün 1000 liradan fazla ödeme yaptığını dile getiren Ataş, “Faturalara yüzde 150’leri aşan zamlar yapan AKP memur ve emeklinin maaşına sadece yüzde 30 zam yapmış, onu da lütufmuş gibi sunmuştur. AKP doğal gaz ve elektrik şirketlerine kucak açarken millete sırtını dönmüş, vatandaşı açlığa terk etmiştir. Millete sırtını dönen, saraylarda sefa sürenler vatandaşın sorunlarına çözüm üretemez. İYİ’lerin iktidarına az kaldı” dedi.

Vatandaşın sorunlarına dikkat çekmeye ve sıkıntıları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşımaya devam eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, bu kez de el yakan faturalara dikkat çekti ve iktidarı uyardı.
SON BİR YILDA DOĞAL GAZA GELEN ZAM YÜZDE 164,25 ELEKTRİĞE GELEN ZAM İSE YÜZDE 148,5
“Gelen zamlar yüzünden elektrik ve doğal gaz faturaları artık el yakıyor, AKP iktidarı vatandaşa çay kaşığıyla verip kepçeyle almaya devam ediyor” diyen Milletvekili Dursun Ataş, son bir yılda doğalgaza gelen zam oranının yüzde 164,25 elektriğe gelen zam oranının ise yüzde 148,5’e ulaştığını hatırlattı.
BİR YIL ÖNCE 400 LİRA ELEKTRİK VEYA DOĞAL GAZ FATURASI ÖDEYEN BİR AİLE BUGÜN 1000 LİRADAN FAZLA ÖDEME YAPIYOR
Meclis’te yaptığı konuşmada bir yıl önce 400 lira elektrik veya doğal gaz faturası ödeyen bir ailenin bugün bin liradan fazla ödeme yaptığını dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Görüldüğü gibi faturalara yüzde 150’leri aşan zamlar yapan AKP memur ve emeklinin maaşına sadece yüzde 30 zam yapmış, onu da lütufmuş gibi sunmuştur. AKP doğal gaz ve elektrik şirketlerine kucak açarken millete sırtını dönmüş, vatandaşı açlığa terk etmiştir. Millete sırtını dönen, saraylarda sefa sürenler vatandaşın sorunlarına çözüm üretemezler. Milletimiz müsterih olsun, İYİ Parti iktidara hazır, çok çok az kaldı” şeklinde konuştu.

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İYİ Parti'li Keskinkılıç'tan vergi affına eleştiri

İYİ Parti'li Keskinkılıç'tan vergi affına eleştiri

Milletvekili Ataş, el yakan faturaları meclis gündemine taşıdı

Milletvekili Ataş, el yakan faturaları meclis gündemine taşıdı

1 elinde 10 marifet

1 elinde 10 marifet

7,5 milyon yıllık fosiller ilgi odağı oldu

7,5 milyon yıllık fosiller ilgi odağı oldu

BÜSAM Şehir Akademi kayıtları başladı

BÜSAM Şehir Akademi kayıtları başladı

Başkan Yalçın'dan üç aylar ve Regaib Kandili mesajı

Başkan Yalçın'dan üç aylar ve Regaib Kandili mesajı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DEVA Partisi İl Başkanı Özkaya: 'Ara ve kalifiye eleman sorunu var'

DEVA Partisi İl Başkanı Özkaya: “Ara ve kalifiye eleman sorunu var”

Şahin, 'Tüketicinin aleyhine düzenlenen özel okul zamları geçersizdir'

Şahin, “Tüketicinin aleyhine düzenlenen özel okul zamları geçersizdir”

DAHA FAZLA
Aspiratör alev aldı, evdekiler panik yaşadı

Aspiratör alev aldı, evdekiler panik yaşadı

Başkan Palancıoğlu: 'Kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır'

Başkan Palancıoğlu: 'Kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır'

Kocasinan Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunuyor

Kocasinan Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle gönüllere dokunuyor

Başkan Büyükkılıç: 'Regaib Kandili gibi müstesna günler değerlendirilmeli'

Başkan Büyükkılıç: 'Regaib Kandili gibi müstesna günler değerlendirilmeli'

Kayserispor ve Ali Çamlı disiplin kuruluna sevk edildi

Kayserispor ve Ali Çamlı disiplin kuruluna sevk edildi