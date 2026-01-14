Milletvekili Ataş, 'Emeklilerimize tatmin edici bir rakam veremedik'

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Yol Açık programına katılarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Ataş emekli maaşlarının henüz tatmin edici bir seviyeye ulaşmadığını belirtti ancak çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Bir iktidar milletvekili olarak 'bu iş doğru ve bu işte kesinlikle geçinebilirler, hiçbir sıkıntı yok' demek doğru değil, diyemem. Evet bir sıkıntı var. Ekonomik bir krizimiz var. Ülkede fiyat algısı bile kaybolduğu bir dönemde yaşadık. Ve 5-6 yıldır süregelen, 2018'in 15 Ağustos'undan beri süregelen bir kriz var bir türlü toparlayamadığımız ama son dönemde, 2023 seçimlerinden sonra Mehmet Şimşek'in de gelmesiyle beraber büyük bir değişim başladı. Bundun öncesinde deprem oldu, pandemi oldu; şu, bu artık bunları geçiyorum. Oldu mu oldu. Ne olduysa oldu, büyük bir krizin ortasında bulduk kendimizi. Dünyada olan bütün krizler de üstüne eklendi, şu oldu, bu oldu ama biraz uzun sürdü, bu da insanları yordu. Ama 2023'ten sonra bazı alışkanlıklardan vazgeçme adına Mehmet Şimşek büyük bir program uyguladı. 1,5-2 yıl önce enflasyon nerelerdeydi, bugün nerelere geldi? IMF'nin uyguladığı günleri de gördük; çok erken bitti ama insanlar yıllarca hiçbir şeye sahip olamadığı zamanlar da oldu. Emeklilerin maaşları düşük, asgari ücretler düşük ama asgari ücrete baktığınız zaman devlet vermiyor asgari ücreti. İşverenle işçi arasında birine fazla verdiğinde öbür taraf zaten hopluyor ve işçi çıkarmaya başlıyor. Şimdi soruyorum organize sanayide iş adamlarına, biz de sonuçta 50 kişiye ekmek veriyoruz, bir çalışanımız var; bizde de asgari ücret alan çok enderdir, bunun üzerindedir genelde.

En büyük kalem eskiden hammadde, başka başka kalemlerken; sektörüne göre bugün birinci sırada işçilik geliyor. Bazı yerlerde de ikinci sırada geliyor ve kaldıramıyorlar. Bu sefer işsizliği körüklüyorsunuz, bu sefer enflasyonu körüklüyorsunuz, hepsi birbirini tetikliyor” diye konuştu.

‘BİRAZ DAHA SABIR’

Ataş, “Sonuç olarak gerçekten 4 milyon 100 bin civarında bir emekliyi ilgilendiren konuydu bu. Bin lira bile artırsanız 61 milyar yük getiriyor bütçeye ve bütün dengeyi kaybettiriyor. Diğer taraftan hepsine baktığınızda 16-17 milyona yakın bir emekli var. Biz aslında EYT’yi çıkarmakla 12 milyon emekinin üzerine 5 milyon daha ekledik. Kısacası 2 kişinin maaşını 3 kişiye pay etmek durumunda kaldık. Belk 6 belki 9 ay bilmiyorum Mehmet Şimşek’in bize sunduğu programlara baktığımızda, bu programı kestiğimizde ya da sekteye uğrattığımızda sonraki programları tutturmamız çok daha zor ve derinleşecek. Anadolu tabiriyle yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, enflasyon bir orana geldi, alım gücü biraz artmaya başladı. Belki emeklilerimize maaş anlamında tatmin edici bir rakam veremedik ama sosyal yardımlarla bu sene içerisinde rahatlatmaya çalışacağız. Sonraki senelerde enflasyon yerine oturduğunda önümüz çok daha açık olacak. Son aşamaya geldik emeklilerimizin zor geçindiklerini biliyor, konuşurken bile zorlanıyorum ama biraz daha sabır diyeceğim” şeklinde konuştu.