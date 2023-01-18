Milletvekili Ataş, 'imar Barışı Mağdurları'nı Meclise taşıdı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) vatandaşın yaşadığı sıkıntıları gündeme taşımaya devam ediyor.

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  • 18.01.2023 12:03
  • Güncelleme: 18.01.2023 17:14
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Milletvekili Ataş, 'imar Barışı Mağdurları'nı Meclise taşıdı
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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, sayılarının 3 milyondan fazla olduğu ifade edilen imar barışı mağdurlarını Meclis’e taşıdı. AKP iktidarına seslenen Ataş, “Dişinden, tırnağından artırdıkları paralarla kendi tapulu arazilerine ev yaptırmış bu insanları daha fazla mağdur etmeye kimsenin hakkı yok” dedi. Milletvekili Ataş, ayrıca “AKP’nin hayata geçirdiği imar barışı, sorunları çözmek bir yana daha da büyük sorunlara sebep olmuştur” diye konuştu.

 

İmar Barışı mağdurlarının yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Milletvekili Ataş, süreç içerisinde vatandaşların doğru bilgilendirilmediğini ve bu nedenle önemli sorunların yaşandığını söyledi.

DİŞİNDEN, TIRNAĞINDAN ARTIRDIKLARI PARALARLA EV YAPTIRAN VATANDAŞLARI DAHA FAZLA MAĞDUR ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK

Ortaya çıkan mağduriyetlerin çözümü için AKP iktidarına seslenen Milletvekili Dursun Ataş, yeniden detaylı bir düzenleme yapılmasının ve vatandaşın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesinin gerektiğini belirtti. Ataş, “Dişinden, tırnağından artırdıkları paralarla kendi tapulu arazilerine ev yaptırmış bu insanları daha fazla mağdur etmeye kimsenin hakkı yok” ifadeleriyle dikkat çekti.

3 MİLYONDAN FAZLA İMAR BARIŞI MAĞDURU VAR

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis’te yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskân sorunlarının çözülmesi amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen imar barışı, sorunları çözmek bir yana daha da büyük sorunlara sebep olmuştur. Bugün, 3 milyondan fazla imar barışı mağduru vardır. Kanunun çıktığı dönemde doğru bilgi verilmeden, konunun teknik, hukuksal ve cezai boyutları anlatılmadan vatandaşların başvuru yapması teşvik edilmiş, Hükûmet bu şekilde ciddi miktarlarda para toplamıştır. Daha sonra ise yüz binlerce kişinin eksik başvuru, son ödeme tarihini geçirme ya da uydu görüntülerindeki uyuşmazlık gibi nedenlerle belgeleri iptal olmuş, yüz binlerce yapıya yıkım kararı çıkarılmıştır. Dişinden, tırnağından artırdıkları paralarla kendi tapulu arazilerine ev yaptırmış bu insanları daha fazla mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu sorunun yeniden detaylı bir düzenlemeyle çözülmesi gerekmektedir.

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