Milletvekili Ataş, 'İstanbul Sözleşmesi kadınımıza, yaşantımıza, örfümüze, adetimize, dinimize uyan bir şey değildir'

AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kadına Vefa İftar Programı’nda yaptığı konuşmada İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Ataş, “Bugün verilere baktığımızda, 2000 yılında kadınlarda işe katılma oranı, çalışma oranı, iş hayatına katılım oranı yüzde 20’lerdeyken bugün Türkiye’de iş hayatına katılım oranı kadınlarda yüzde 33’lere gelmiştir. Bugün baktığımızda kız çocuklarının okuma oranı 2000’lerde yüzde 39’lardayken bugün ilkokul ve ortaokul seviyesinde yüzde 100’lere, diğer alanlarda üniversite dahil kızlarımızın okuma oranı yüzde 95’lere gelmiştir. Bugün baktığımızda bir kadın doğum yaptığında eskiden ne kadar bir izin kullanıyordu, bugün 16 haftaya çıkarılmış ücretsiz izin, ücretli izin iki yıla çıkarılmış. İnşallah önümüzdeki sürede hedefimiz 24 ay olarak OECD ülkeleri ve Avrupa ülkelerinin ortalamasını yakalamaktır. Cumhurbaşkanımız ve bizler Türk toplumu olarak kadına verdiğimiz değer bu. Bir kesim 'İstanbul Sözleşmesi’nden çıktık' diye bizleri eleştirebilir. İstanbul Sözleşmesi'ne girip de okuduğumuzda, Türk toplumunu yansıtmayan ne kadar madde olduğunu hepimiz biliyoruz, hepimiz gördük. Ne bizim kadınımıza, ne bizim yaşantımıza, ne bizim örfümüze, adetimize, dinimize uyan bir şey değildir. Biz kadınımızı başkalarının koyduğu kurallarla korumak değil, bizim kendi örf adetimizle, kendi öz benliğimizle zaten 'başımızın tacı' diyoruz ve kendi kanunlarımızla bunu yerine getiriyoruz” diye konuştu.