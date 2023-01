Milletvekili Ataş: 'İyi parti iktidarında gazeteciler tarafsız, özgür gazetecilik yapabilecekler'

Basın çalışanlarının zor şartlarda görevlerini yerine getirmeye çalıştığını kaydeden Ataş, "Gazeteciler her geçen gün daha ağır koşullarda mesleklerini yapmak zorunda bırakılıyor. İYİ Parti olarak milletin gözü, kulağı ve vicdanı olan Gazetecilerin sorunlarının çözümü için her daim yanlarındayız” diye konuştu. İktidarın her alanda basına yönelik baskı ve sansür uyguladığını dile getiren Ataş, “Bilinmesini isteriz ki, AKP’nin oluşturduğu bu baskı düzeni sona erecek. İYİ Parti iktidarında sansür, baskı, adaletsizlik, istibdat dönemi sona erecek” diye konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada basın çalışanlarının ve basın sektörünün yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Türkiye’de 15 binin üzerinde gazetecinin işsiz olduğuna vurgu yapan Ataş, ayrıca birçok yerel basın kuruluşunun da iflasın eşiğinde olduğunu dile getirdi. Anadolu’da yerel basının ekonomik sıkıntılar içinde yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çeken Ataş, bütün yaşanan sıkıntılara rağmen mesleklerini onurluca yapmaya çalışan Gazetecilerin olduğunu söyledi.

Yaşadıkları sıkıntılara rağmen baskılara, tehditlere karşı duran, adaletsizliklere boyun eğmeyen, halkın doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi için fedakârca çalışan basın emekçilerinin demokrasinin en önemli gücü ve savunucuları arasında yer aldığını kaydeden Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Parti iktidarında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün, gerçekten kutlanan bir gün olması için gerekli tüm adımları atacaklarını belirtti.

AKP ADALETSİZLİKLERİ YAZILMASIN, SUÇLARI GÖRÜLMESİN DİYE TELAŞ İÇİNDE

AKP iktidarının uygulamalarıyla basını kontrol altına almaya çalıştığını dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Yazılı ve görsel medyayı susturmaya çalışan AKP, kendince kılıflar bularak, devlet gücüyle kurduğu trol ve algı medyasıyla yalanlara sığınırken, bunun yanında sosyal medyayı da susturmanın hesaplarını yapmaktadır. Çünkü AKP’nin veda yılı gelmiş, korku dağları sarmıştır. AKP adaletsizlikleri yazılmasın, suçları görülmesin diye telaş içindedir. Bu nedenle özgür medyayı susturma, cezalarla, davalarla sindirme gayreti içindedir. Bu amaçla RTÜK’ü de bir sopa olarak kullanmaktadır! RTÜK geçtiğimiz yıl hakaretlerin, yalanların uçuştuğu yandaş kanallara toz kondurmazken, hükümetin politikalarını eleştiren ve tarafsız yayın yapmaya çalışan kanallara da toplamda 21,5 milyon lira ceza kesmiştir. Buna karşın haklarında 100 binin üzerinde şikâyet bulunan yandaş basını ise teğet geçmiş ve ‘duymadım, görmedim, bilmiyorum’ demiştir!” şeklinde konuştu.

ÖZGÜR , TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ MEDYANIN OLDUĞU, GAZETECİLERİN GAZETECİLİK YAPTIĞI, YAPABİLDİĞİ İYİ PARTİ İKTİDARINDA ÇOK AMA ÇOK AZ KALDI

Açıklamasında, “Vatandaşın hakkını arayan, ülkenin geleceğini düşünen gerçek Gazeteciler, AKP döneminde açılan davalarla, hapisle tehdit edilerek, susturulmak istenmektedir” ifadelerini de kullanan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “İşte AKP’nin gerçek yüzü budur. Devlet imkanlarını kullanarak Gazetecilere, Gazetecilik yaptırmamak için her yolu mübah gören AKP’nin bu karanlık, bu baskıcı, adaletsiz düzeninin artık sonu gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle her türlü baskıya rağmen mesleğin ilkelerini yaşatmaya çalışan, ilkeli duruş sergileyen, halkın doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi için, bütün engellemelere rağmen fedakarca görev yapan, bu uğurda mücadele veren, ağır bedeller ödeyen, milletimizin gözü, kulağı ve vicdanı olan basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Özgür, tarafsız ve bağımsız medyanın olduğu, Gazetecilerin gerçekten Gazetecilik yapabilecekleri İYİ Parti iktidarına çok ama çok az kaldı” dedi.