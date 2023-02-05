Milletvekili Ataş: ''Kayseri'de birinci parti olacağız''

AKŞENER, KAYSERİLİ KADINLARA SESLENDİ: 100 GÜNDE ÇOK ÇALIŞACAĞIZ HER KAPIYI ÇALACAĞIZ

Akşener “Hepinizi teşekkür ediyorum, toplantıya dahil ettiğiniz için. Kadınlara çok iş düşüyor. 100 günde çok çalışacağız her kapıyı çalacağız. Sizlerden bu gayreti istiyoruz. O sene bu sene. Allah birliğimizi beraberliğiniz bozmansın” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Lideri Akşener, bu sırada salondan yoğun alkış aldı. Ataş da Akşener’e, İYİ Parti’yi Kayseri’de de birinci parti yapmak için çok çalışacaklarının sözünü verdi.

İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, “Genel Başkanımız sayın Meral Akşener’in görüntülü katıldığı, il başkanlığımızın düzenlediği programda teşkilatımızdaki 500 kadınla buluştuk. Yeni üyelerimize rozet taktık. Kadın Kolları Başkanımız sayın Mediha Köken’e, emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz. Kayseri’de, partimizi birinci parti yapacağız” ifadelerini kullandı.

KADINLARI DESTEĞİYLE İYİ PARTİ’Yİ KAYSERİ’DE DE BİRİNCİ PARTİ YAPACAĞIZ

Toplantıda kadınlara seslenen Milletvekili Dursun Ataş, seçime 100 gün gibi bir sürenin kaldığını belirterek, bundan sonraki süreçte hep birlikte yoğun şekilde çalışıp, vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi. Kadınlara seslenen ve Türkiye’nin derin yoksulluk, enflasyonu ve ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya bırakıldığı dile getiren Ataş, bu süreçte sıkıntıları yaşayan kadınlara çok iş düştüğünü belirtti.

“Kadınlar olmadan hiçbir şey olmaz” diyen Milletvekili Dursun Ataş, “Çocuklarınız için, işsiz gençler içi, yoksulluğu bitirmek, ekonomik sıkıntıları yok etmek için hep birlikte çalışacağız. Ne yazık ki ülkemiz her konuda kriz üstüne kriz aşıyor. Kalan 100 günde verimli bir çalışma ortaya koyarak, ülkemizi hak ettiği noktaya taşıyacağız. Ben hepinize inanıyorum. Sizlerin bizlere, genel başkanımıza inandığını biliyorum. İnşallah sizlerin desteğiyle İYİ Parti’yi Kayseri’de de birinci parti yapacağız” diye konuştu.

BUGÜN TÜRKİYE’DE, TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ KADAR KADINA, ÇOCUĞA ŞİDDET, TACİZ OLAYLARI YAŞANIYOR

Türkiye’de yaşanan olaylara da değinen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Öyle bir noktaya geldik ki kadının adı yok. Bugün Türkiye’de, tarihinde görülmemiş kadar kadına, çocuğa şiddet, taciz olayları yaşanıyor. Gün geçmiyor ki bu yönde acı haberler duyulmasın. Bizler hep birlikte bu kötü tabloyu sonlandıracağız. Çünkü biz kadın güçlü olursa ülkede güçlü olur diyoruz” dedi.

İYİ Parti’nin “Kapı Çal Gönül Al' projesinin de başarıyla Kayseri’de yürütüldüğünü vurgulayan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, kentte üye sayısının yüzde 35’inin kadınlardan oluştuğunu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

TÜRKİYE’DE HUKUK YOK, ADALET YOK, DEMOKRASİ YOK

Konuşmasında “Türkiye’de hukuk yok, adalet yok, demokrasi yok” ifadelerini de kullanan Milletvekili Dursun Ataş, “Bu yok edilen değerleri yeniden inşa edeceğiz. Millet İttifakı olarak bu kapsamda neler yapacağımızı, neler vaat ettiğimizi ortak mutabakat metniyle kamuoyuna açıkladık. Bunu vatandaşlarımıza anlatmaya hep birlikte devam edeceğiz” dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ 13’ÜNCÜ CUMHURBAŞKANI OLACAK. ÜLKEMİZ DEMOKRASİYE, ÖZGÜRLÜKLERE KAVUŞACAK

Millet İttifakı kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterirse göstersin 13’üncü Cumhurbaşkanı olacağını belirten İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: “Bizim Cumhurbaşkanı adayımız kim olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan’dan daha kötü olamaz. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız sizlerin gayretiyle 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak. 1,5-2 yıl içinde ülkemiz demokrasiye, özgürlüklere kavuşacak. Hukukun üstünlüğünü yeniden inşa edeceğiz. Ülkede adalet olacak. Adalet olursa her şey düzelir. Bu nedenle aday olarak kim çıkarsa çıksın, partimizin yetkili kurulları bu konuda ne karar verirse versin, bizler kendimiz aday olmuş gibi çalışacağız” şeklinde konuştu.

KAYSERİ EN PAHALI SU VE ULAŞIMIN OLDUĞU İLLER ARASINDA

Yerel seçimlere de atıfta bulunan Milletvekili Dursun Ataş, “Yüzde 15 oy alamaz dedikleri bir zamanda Kayseri’de 250 bin oy aldık. Dengeleri bozuldu. Yüzde 32 oya ulaştık, herkes şaşırdı. Kayseri’yi bu iktidarın getirdiği nokta ortada. Sorunlar büyük. Şu an Kayseri en pahalı ulaşımda şehirler arasında ikinci sırada. Yine en pahalı su sıralamasında geçen sene 4’üncü sıradaydı. Bu konuda da tablo kötü. ‘Allah’ın suyuna para mı olur?’ diyerek iktidara gelenlerle Kayseri’ye en pahalı su kullanan iller arasında. İnşallah yerel ve genel seçim yani iki seçimi yalayacağız ve yerel seçimde de Kayseri’de birinci parti olacağız. Yerel seçimde de 17 belediyenin 17’sini alacağız. 14 Mayıs’ta yeter söz milletin diyeceğiz” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, konuşmasını Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözüyle tamamlayarak, “Kadınlar başımızın tacı. Kadınlarla birlikte başaracağız” dedi.