Milletvekili Ataş. 'Kayseri'de işsizlik daha fazla'

İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, ticaret şehri olarak bilinen Kayseri'de işsizliğin her geçen gün arttığını söyledi.

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  • 26.01.2023 12:53
  • Güncelleme: 26.01.2023 12:53
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Milletvekili Ataş. 'Kayseri'de işsizlik daha fazla'

TÜİK’in masa başında hazırladığı gerçeğin çok altındaki verilerin bile acı tabloyu gözler önüne serdiğini dile getiren Milletvekili Ataş, “Tarih boyunca ticaretin başkenti olan, sanayi şehri Kayseri, AK Parti döneminde işsizlikte oranlarında Türkiye ortalamasının bile çok gerisine düşmüştür. Kayserili bunun hesabını sandıkta AKP’den soracaktır” diye konuştu.

 

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, her geçen gün artan, kanayan yara işsizliği Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

KAYSERİ’DE DAHA FAZLA İŞSİZLİK VAR

TÜİK verilerine dikkat çeken Milletvekili Dursun Ataş, “2022 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye’de istihdam oranı yüzde 48,6 Kayseri’de ise yüzde 42,8 yani yaklaşık yüzde 6 daha istihdam az. Aynı verilere göre, Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 10,2 Kayseri’de ise yüzde 11,7 yani Kayseri’de yüzde 1,5 daha fazla işsizlik var” diye konuştu.

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Türkiye’de iş gücüne katılım oranının yüzde 54,1 Kayseri’de ise yüzde 48,4 olduğunu belirten İYİ Parti  Milletvekili Dursun Ataş, “Yani Kayseri ülke ortalamasına göre yüzde 5,7 daha az iş gücüne katılabiliyor. TÜİK’in masa başında hazırladığı gerçeğin çok altındaki veriler bile şunu net olarak göstermektedir ki tarih boyunca ticaretin başkenti olan, sanayi şehri Kayseri, AK Parti döneminde Türkiye ortalamasının bile çok gerisine düşmüştür. Kayserili bunun hesabını sandıkta AKP’den soracaktır” dedi.  

Kurumsal Haber

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