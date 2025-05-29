Milletvekili Ataş “Kayseri olarak altyapımız iyi durumda”

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Yol Açık' programına katılarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’nin altyapı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şehrin altyapısının iyi durumda olduğunu belirten Ataş; “Doğal afetle yani örneğin karla mücadelede denir kışın. Kar birden yağarsa buna yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Sadece mücadele edersiniz, baş gelemezsiniz. Yani onu durdurma şansınız yok. Onunla mücadele edersiniz. Bu senede birkaç senedir de yağmurlarla; Karadeniz'de kaç kere sel oldu biliyorsunuz neler oldu. Ona yapabileceğiniz çok bir şey yok. Onu durdurma şansınız yok. Tedbirlerinizi alacaksınız. Bugün OSB’de de oldu biliyorsunuz. Yani içinden arabalar gidecek, kamyonlar gidecek kadar büyük kanalizasyonlarımız var mı? Var. Yapılmış mı? Yapılmış. En son erkilet tarafındaki selde; Biliyorum ki orada eski yerler var. Orada eksikler var. Her yer tamam da buna rağmen hepsi doğal afetten oldu dersek biz kendi kendimize hata ederiz. Hata ederiz. Bu doğru değil. Ama genel manada Kayseri olarak yüzde 99 altyapımız iyi. Bakın belediyeci olarak diyorum. O gün ki yağan yağmur da anladığım kadarıyla bir saattir yağan yağmur. Ben o gün Ankara'ya geliyordum. Hemen stattan çıktım yetişmem lazım diye. Ben Boğazköprü'ye kadar yarım saatte gelemedim. Doğru. Belki daha fazla şeyde. Burada mazgalların devamlı temiz olması lazım. Aşağıdaki giderlerin temizlenmesi lazım. Pompaların zamanla basması lazım. Sensörler olması lazım. Bunların hepsinin var olduğunu söylüyorlar. Birden yağdığında bu kanallar bunu taşımıyor. Belirli bir saat sonunda dolabiliyor. Ama bunu vatandaş da anlar. Böyle bir yağışta yarım saat, bir saat orada kalmayı vatandaş da biliyor ki bununla mücadele çok zor. Aşağıda siz her gün böyle yağacakmış gibi kanalizasyon sistemi kuramazsınız. Bu mümkün değil. Hali hazırda eksiklerimiz, şunlar bana göre alt geçitler, üst geçitler yapılırken bu suların tahliye edilebileceği, göz önüne alınarak daha sistematik yapılması gereken yerler olduğunun kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.