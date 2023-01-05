Milletvekili Ataş: 'Memur ve emekli açlığa mahkum edilmiştir'

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, memur ve emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Meclis'te konuşan Ataş, 'Emeklilerin yüzde 90'ının maaşı asgari ücretin altında kalmış, milyonlarca memur ve emekli AKP tarafından açlığa mahkûm edilmiştir' dedi.

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  • 05.01.2023 12:28
  • Güncelleme: 05.01.2023 12:47
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Milletvekili Ataş: 'Memur ve emekli açlığa mahkum edilmiştir'
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 Son bir yılda soğana yüzde 444, şekere yüzde 172, zeytinyağına yüzde 126, kırmızı ete yüzde 108, patatese yüzde 104, peynire yüzde 102, süte yüzde 100 zam geldiğini vurgulayan Milletvekili Dursun Ataş, hükümet tarafından yapılan maaş zamlarına yönelik , “Bu yüksek enflasyon karşısında buna ‘zam’ denilemez. Bunun adı memurun, emeklinin hakkını çalmaktır, bunun adı gasptır, hırsızlıktır” ifadelerini kullandı.

 

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) vatandaşların yaşadığı sıkıntıları gündeme taşımaya devam ediyor. Hayat pahalılığına, artan ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Milletvekili Ataş, memur ve emeklilere verilen zam oranlarına değinerek, AKP’nin vatandaşı açlığa mahkûm ettiğini söyledi.
BUNUN ADI MEMURUN, EMEKLİNİN HAKKINI ÇALMAKTIR, BUNUN ADI GASPTIR, HIRSIZLIKTIR
Çarşı pazarda artan fiyatlara, yaşanan hayat pahalılığına dikkat çeken ve fiyatlardaki artış oranlarıyla ilgili örnekler de veren Milletvekili Ataş, iktidara tepki göstererek, “Yaşanan yüksek enflasyon karşısında buna ‘zam’ denilemez. Bunun adı memurun, emeklinin hakkını çalmaktır, bunun adı gasptır, hırsızlıktır” şeklinde konuştu.
SON BİR YILDA SOĞANA YÜZDE 444, ŞEKERE YÜZDE 172, KIRMIZI ETE YÜZDE 108, PATATESE YÜZDE 104, PEYNİRE YÜZDE 102, SÜTE YÜZDE 100 ZAM GELDİ!
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Memur ve emekli zamları açıklandı. TÜİK'in gerçeğin çok altındaki resmî enflasyon verilerine göre bile yıllık enflasyon yüzde 64,2’yken, ENAG’a göre yüzde 137,5’ken memur ve emekli maaşına gelen zam sadece yüzde 30’da kalmıştır. Buna göre, emeklilerin yüzde 90’ının maaşı asgari ücretin altında kalmış, milyonlarca memur ve emekli açlığa mahkûm edilmiştir. Son bir yılda soğana yüzde 444, şekere yüzde 172, zeytinyağına yüzde 126, kırmızı ete yüzde 108, patatese yüzde 104, peynire yüzde 102, süte yüzde 100 zam geldi; memur ve emekliye ise verilen zam yüzde 30. Bu yüksek enflasyon karşısında buna “zam” denilemez; bunun adı memurun, emeklinin hakkını çalmaktır, bunun adı gasptır, hırsızlıktır.

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