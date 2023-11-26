Milletvekili Ataş: “Mobilyacılık sektörünün finansmana erişim hususunda ciddi sıkıntılar bulunmaktadır”

Yatırım yapabilmek ve ülke ekonomisine katma değer sağlayabilmenin yolu, ticari kredilerden geçmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz artırımını olumlu bulsak da seçim öncesi kilitlenen ticari kredi sisteminde düzenlemelere gidilmesi gerekliliği açıktır. Ticari krediye ulaşılmasını kolaylaştırmak ve iç pazarın canlanması için Pazar indirimi sağlamak, ekonominin sağlıklı büyümesi adına ele alınmalıdır” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, ticari krediye ulaşılmasının zor olduğunu ve bu durumun getirdiği problemlerden bahsetti. Vekil Ataş, Türkiye’nin ekonomik dinamiklerini etkileyen mobilyacılık sektöründe finansmana erişim hususunda problemler yaşandığını iddia ederek, “Türkiye’nin ve Kayseri’nin lokomotif sektörü olan, Türkiye’nin ekonomik dinamiklerini etkileyen mobilyacılık sektörünün finansmana erişim hususunda ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Yatırım yapabilmek ve ülke ekonomisine katma değer sağlayabilmenin yolu, ticari kredilerden geçmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz artırımını olumlu bulsak da seçim öncesi kilitlenen ticari kredi sisteminde düzenlemelere gidilmesi gerekliliği açıktır. Ticari krediye ulaşılmasını kolaylaştırmak ve iç pazarın canlanması için Pazar indirimi sağlamak, ekonominin sağlıklı büyümesi adına ele alınmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz artırımını olumlu bulsak da seçim öncesi kilitlenen ticari kredi sisteminde düzenlemelere gidilmesi gerekliliği açıktır. Yatırım yapabilmek ve ülke ekonomisine katma değer sağlayabilmenin yolu, ticari kredilerden geçmektedir. İç pazarda ve dış pazarda iyi bir kapasiteye sahip olan mobilyacılık sektörü ticari krediye erişim huşundaki zorluklar ve iç pazardaki durgunluklar sebebiyle sıkıntılar yaşamaktadır. Ticari krediye ulaşılmasını kolaylaştırmak ve iç pazarın canlanması için Pazar indirimi sağlamak, ekonominin sağlıklı büyümesi adına ele alınmalıdır” şeklinde konuştu.