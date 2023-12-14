Milletvekili Ataş, Pınarbaşı ve Sarız Doğalgazı'nı Pekştirdi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında Kayseri'yi gündeme taşıdı.   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü Meclis'te Bakan Alparslan Bayraktar'a Kayseri ile ilgili sorular yönelten Ataş, seçim dönemi verilen, ancak seçim sonrası unutulan vaatlere dikkat çekti.

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  • 14.12.2023 16:24
  • Güncelleme: 14.12.2023 16:24
Milletvekili Ataş, Pınarbaşı ve Sarız Doğalgazı'nı Pekştirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milletvekili Dursun Ataş, “Seçim bölgem Kayseri’nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine her seçim döneminde doğal gaz gelecek müjdesi verilmekte, seçim kazanıldıktan sonra ise bu sözler unutulmaktadır. Yine, seçim yaklaştı sözler verilmeye başlandı. Geçen hafta bu 2 ilçemizde belediyeler doğal gaz altyapı çalışmaları başladı diye törenler düzenledi, bir yıl içerisinde doğal gazın geleceğinin müjdesini verdi. Sayın Bakan, bu sözler yine unutulacak bir seçim vaadi midir? Bu ilçelerimize doğal gaz ne zaman gelecektir? Gelecekse taşımalı mı, yoksa boru hattıyla mı gelecektir? Eğer taşımalı verilecekse fiyat tarifesi il geneliyle aynı mı olacaktır?” dedi.

BAKAN’DAN ‘İNŞALLAH 2024’TE’ YANITI

Bakan Bayraktar, Milletvekili Ataş’ın yönelttiği doğalgaz sorusuna “İnşallah 2024 yılında Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine boru gazıyla doğalgazı götürmeyi hedefliyoruz” yanıtını verdi.
 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
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