Milletvekili Ataş: ''Sağlıkta krizler bitmiyor!''

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 'AKP iktidarının 'Devrim yaptık, kuyrukları bitirdik' dediği sağlıkta gün geçmiyor ki yeni bir kriz yaşanmasın' dedi.

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  • 03.02.2023 17:42
  • Güncelleme: 03.02.2023 17:42
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Milletvekili Ataş: ''Sağlıkta krizler bitmiyor!''

Sağlıkta yaşanan ilaç, randevu, uzun kuyruklar, aylar sonrasına bırakılan röntgen, tomografi, ultrason gibi sıkıntılara dikkat çeken Milletvekili Ataş, “Sağlık Bakanı çözüm yerine bahane üretiyor ‘Hasta çok, ilaç ondan yok’ diyor. AKP’ye göre hasta suçlu, doktor suçlu, eczacı suçlu, bunu gündeme getiren muhalefet bile suçlu ama bu duruma sebep olan kendilerinde suç yok!” diye konuştu.

 

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, sağlıkta yaşanan krizlere dikkat çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada vatandaşın her alanda olduğu gibi sağlıkta da büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Milletvekili Dursun Ataş, iktidara seslenerek, “Bu millet sürekli bahane üretmenizden de vatandaşın sorunlarına kulak tıkamanızdan bıktı, usandı artık” dedi.

BAHANELER, YALANLAR SİZİN OLSUN, AZ KALDI, MAYISLAR BİZİMDİR

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis’teki konuşmasında “AKP iktidarının ‘Devrim yaptık, kuyrukları bitirdik’ diye sürekli övündüğü sağlık hizmetlerinde gün geçmiyor ki yeni bir kriz yaşanmasın. Randevu almak için bin bir türlü çile çekerek hastanelerde ve telefonun başında kuyruk oluşturan, röntgen, PET, tomografi, MR, ultrason gibi çekimler için aylarca hatta yıllarca sıra bekleyen hastalar şimdi de ilaç bulamıyor. Hâl böyleyken Sağlık Bakanı çözüm yerine bahane üretiyor ‘Hasta çok, ilaç ondan yok’ diyor. AKP’ye göre hasta suçlu, doktor suçlu, eczacı suçlu, bunu gündeme getiren muhalefet bile suçlu ama kendilerinde suç yok. Bu millet sürekli bahane üretmenizden de vatandaşın sorunlarına kulak tıkamanızdan da bıktı, usandı artık. Bahaneler, yalanlar sizin olsun, az kaldı, mayıslar bizimdir” ifadelerini kullandı.

 

Kurumsal Haber

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