Milletvekili Ataş, Suriyelilerin doğurganlık hızına önlem arıyor

Yanlış dış politika yüzünden Türkiye’nin he güvenlik hem de ekonomik açıdan büyük bedeller ödediğini belirten Milletvekili Ataş, “Ülkesi dışına göç eden Suriyelilerin yüzde 50’si Türkiye’ye göçmüştür. 250 binin üstünde Suriyeliye vatandaşlık verilmiştir. Milletimiz yoksullukla, pahalılıkla mücadele ederken AKP hükümeti Türk Milletinin alın terine ihanet etmiştir” sözleriyle de dikkat çekti. Ataş, “Türk genci iş bulamazken milyonlarca Suriyeli kayıt dışı çalışmaktadır. Milletimizi yardıma muhtaç hâle getirenler Suriyelilere yağmur gibi yardım yağdırmaktadır” dedi. Ataş, Suriyelilerin doğurganlık hızına da dikkat çekti. Türkiye'de 2022 yılı verilerine göre doğurganlık hızı 1,62’yken ve sürekli düşüş eğilimi gösterirken Türkiye’deki Suriyeli kadınların doğurganlık hızının 5,3 seviyesine ulaştığını ve bu oranın sürekli arttığına dikkat çeken Ataş, “Önlem alınmazsa Türk vatandaşları öz yurdunda garip, öz vatanında parya kalacaktır” dedi.



İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada “AKP iktidarının Türk dış politikasındaki en büyük eseri Türkiye’nin ciddi bir itibar kaybıyla karşı karşıya olmasıdır” dedi. İktidarın dış politika zikzaklarını bir kez daha gözler önüne seren Milletvekili Ataş, “Türkiye’nin itibarı cumhuriyet tarihinde eşine rastlanmayacak kadar zedelenmiştir” diye konuştu.

