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Milletvekili Ataş'tan, Afyon heyetine 'sucuk' göndermesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin Faz-3 dönemine ilişkin Lansman Programı'na katılan Afyon heyetine 'sucuk' göndermesinde bulundu. Ataş, 'Afyon'dan gelen arkadaşlarımıza biraz sucuk hediye edeceğiz. Onlardan ricamız götürüp orada belediye başkanımız Burcu Hanıma ve milletvekillerimize ikramımız olarak götürmenizi istiyoruz ve sucuğun tadını tatsınlar istiyoruz' dedi.

Milletvekili Ataş'tan, Afyon heyetine 'sucuk' göndermesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’nin Faz-3 dönemine ilişkin Lansman Programı’na katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş burada Afyon’dan gelen heyete ‘sucuk’ göndermesinde bulundu. 

Milletvekili Ataş programın sonunda yaptığı konuşmada, “Afyon’dan gelen arkadaşlarımıza biraz sucuk hediye edeceğiz. Onlardan ricamız götürüp orada belediye başkanımız Burcu Hanıma ve milletvekillerimize ikramımız olarak götürmenizi istiyoruz ve sucuğun tadını tatsınlar istiyoruz. Bunu özellikle duyurdum ve hediyeleriniz verilecek inşallah” dedi. 
AK Parti Milletvekili Dursun Ataş’ın bu sözleri salonda yüzleri güldürürken, programa katılan davetlilerden alkış topladı.

Haber Merkezi

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