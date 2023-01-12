Milletvekili Ataş' tan araç muayene ücreti tepkisi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, araç muayene ücretleri ile ilgili yaşanan sıkıntıları gündeme taşıdı.

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  • 12.01.2023 14:02
  • Güncelleme: 12.01.2023 14:02
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Milletvekili Ataş' tan araç muayene ücreti tepkisi

Muayene ücretlerindeki artışa dikkat çeken Ataş, “Sadece 15-20 dakika süren ve zorunlu tutulan bu işlem için bu fiyatlar çok yüksek. Vatandaşa bakım, onarım, tamir, değişim gibi hiçbir hizmetin sunulmadığı bu işin maliyeti de oldukça düşük. AKP iktidarı vatandaşın cebinden elini çekmelidir. Zira, 20 yıllık iktidarının sonucunda vatandaşın cebinde bir şey kalmamıştır” dedi.

 

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşın yaşadığı sıkıntıları Meclis gündemine taşımaya devam ediyor. Milletvekili Ataş, bu kez de araç muayene ücretlerindeki artışa ve bu konuda yaşanan sıkıntılara dikkat çekti, vatandaşın feryadını Meclis’e taşıdı.

Araç muayene ücretlerine 2023 yılında yüzde 122 zam geldiğine vurgu yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AKP iktidarına seslendi ve “AKP iktidarı vatandaşın cebinden elini çekmelidir” diye konuştu.
SADECE 15-20  DAKİKA SÜREN VE ZORUNLU TUTULAN BU İŞLEM İÇİN BU FİYATLAR ÇOK YÜKSEK
“Vatandaşın zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamadığı, akaryakıta gelen zamlar yüzünden aracına dahi binemediği bu dönemde bu ücret ve zamlar gözden geçirilmeli, tekrar düzenlenmelidir” diyen İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: Küçük araç muayenesi 507 liradan 1.137 liraya, büyük araç muayenesi 685 liradan 1.528 liraya, traktör ve motorlu bisiklet muayenesi 258 liradan 575 liraya, egzoz muayenesi ise 110 liradan 180 liraya çıkmıştır. Sadece on beş-yirmi dakika süren ve zorunlu tutulan bu işlem için bu fiyatlar çok yüksektir; vatandaşa bakım, onarım, tamir, değişim gibi hiçbir hizmetin sunulmadığı bu işin maliyeti de oldukça düşüktür. Vatandaşın zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamadığı, akaryakıta gelen zamlar yüzünden aracına dahi binemediği bu dönemde bu ücret ve zamlar gözden geçirilmeli ve tekrar düzenlenmelidir. AKP iktidarı vatandaşın cebinden elini çekmelidir. Zira, yirmi yıllık iktidarının sonucunda vatandaşın cebinde bir şey kalmamıştır.

1ha

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