Milletvekili Ataş'tan zam tepkisi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, art arda gelen zamlarla toplumun tüm kesimlerinin sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

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  • 24.01.2023 18:12
  • Güncelleme: 24.01.2023 18:12
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Milletvekili Ataş'tan zam tepkisi

Meclis’te bu kez de taşıma esnafının yaşadığı sorunlara dikkat çeken Ataş, “TÜİK'e masa başında yüzde 84 enflasyon açıklatıp emekli ve memur maaşlarına sadece yüzde 30 artış yapan AKP, iş esnaftan para toplamaya gelince yüzde 500 artış yapmıştır” dedi.

 

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) vatandaşın sıkıntılarına dikkat çekmeye devam ediyor. Milletvekili Ataş, bu kez de esnafların yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı.

GEÇTİĞİMİZ YIL 1.200 TL OLAN VİZE ÜCRETİ BUGÜN 7.380 TL'YE ÇIKMIŞ

Taşıma esnafının içinde bulunduğu çıkmaza Meclis'te vurgu yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “K1 vizesinin işlem ücreti yaklaşık yüzde 500 artmıştır. Geçtiğimiz yıl 1.200 TL olan vize ücreti, bugün 7.380 TL'ye çıkmıştır. Esnafın bu ücretin altından kalkmasına imkân yoktur” dedi.

ESNAFIN BU ÜCRETİN ALTINDAN KALKMASINA İMKÂN YOK

Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: Minibüsçüler, otobüsçüler, servisçiler, nakliyeciler, taksiciler gibi zor şartlar altında çalışan taşıma esnafı akaryakıta, yedek parçaya, sigortaya ve muayene ücretlerine gelen zamlar yüzünden işini bırakıp araçlarını satmaktadır” diyen Ataş, “Bir de bunun üzerine taşımacılık, nakliyecilik yapan esnaftan istenen ve beş yılda bir yapılan K1 vizesinin işlem ücreti yaklaşık yüzde 500 artmıştır. Geçtiğimiz yıl 1.200 TL olan vize ücreti, bugün 7.380 TL'ye çıkmıştır. TÜİK'e masa başında yüzde 84 enflasyon açıklatıp emekli ve memur maaşlarına sadece yüzde 30 artış yapan AKP, iş esnaftan para toplamaya gelince yüzde 500 artış yapmıştır. Bu ücretin tekrar revize edilmesi, taşıma esnafının desteklenmesi ve tüm bu sorunların çözülmesi gerekmektedir. Aksi hâlde, esnafın bu ücretin altından kalkmasına imkân yoktur.

Kurumsal Haber

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