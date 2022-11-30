Milletvekili Ataş: 'Vatandaşın cebinden elinizi çekin!'

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis’te vatandaşın sıkıntılarını gündeme taşımaya devam ediyor. Milletvekili Ataş, bu kez de yeni yılla birlikte yapılacak zamlara dikkat çekerek, AKP iktidarına tepki gösterdi.

KENDİ ALACAĞINA ŞAHİN OLAN İKTİDAR İŞ VATANDAŞA GELİNCE UYDURMA RAKAMLARI ÜZERİNDEN ZAM YAPIYOR

2023 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 123 olarak Resmî Gazete’de yayımlandığını dile getiren Milletvekili Dursun Ataş, “Buna göre 2023 yılında ceza, harç ve bazı vergilere yüzde 123 zam gelecektir. Kendi alacağına şahin olan iktidar iş emekli, memur ve işçi maaş zamlarına gelince TÜİK’in gerçeği yansıtmayan uydurma rakamları üzerinden zam yapmaktadır. Akıl dışı bu uygulama da kabul edilemez. Ya memurlara da yeniden ya maaşlara da yeniden değerleme oranında zam yapın ya da yeniden değerleme oranını TÜİK’in enflasyon rakamları üzerinden yapın” diye konuştu.

AKP VATANDAŞA KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE GERİ ALMAKTADIR! BU DÜZEN BÖYLE GİTMEZ

AKP iktidarına seslenen “Vatandaşın cebinden elinizi çekin” diyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “AKP vatandaşa kaşıkla verip kepçeyle geri almaktadır, ancak bu düzen böyle gitmez, bu devran garibanın sırtına yüklediğiniz vergilerle dönmez” ifadelerini kullandı.