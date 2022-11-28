Milletvekili Ataş:'Yüzbinlerce vatandaş mağdur edilmiştir!'

“Bugün milyonlarca aile evsiz kalmakla baş başa kalmıştır. Yapı kayıt mağdurları yuvasız kalmıştır” diyen Ataş, mağduriyetlerin araştırılması, konuyla ilgili çözüm önerilerinin sunulması amacıyla Meclis araştırması istedi. Vatandaşların süreçle ilgili doğru bilgilendirilmediğine de dikkat çeken Milletvekili Dursun Ataş, ayrıca “Yasalar herkes için adil uygulanmalıdır” ifadelerini de kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AKP’nin “İmar Barışı” adı altında hayata geçirdiği uygulamaların binlerce vatandaşı mağdur ettiğini ifade etti. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına araştırma önergesi de veren Milletvekili Ataş, mağduriyetlerin araştırılmasını ve vatandaşların sıkıntılarının çözümü için çalışma yapılmasını istedi.

“İMAR BARIŞI” İLE YÜZ BİNLERCE VATANDAŞIMIZ MAĞDUR EDİLMİŞTİR! BU KONU ARAŞTIRILMALI VE ÇÖZÜM BULUNMALIDIR

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskân sorunlarının çözülmesi amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen “imar barışı” yasasının binlerce ailenin zor durumda kalmasına neden olduğunu dile getiren İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, “İmar barışı affı ile ilgili yapılan reklam filmlerinde de tarih konusunda bir açıklama yapılmamış vatandaş doğru bir şekilde bilgilendirilmemiştir. Vatandaşlarımız bu kanuna binaen başvurularını yapmış, idare ise hiçbir araştırma yapmaksızın bütün başvuruları kabul ederek yapı kayıt belgelerini vermiştir. 2021 yılına gelindiğinde, hükümetin para alarak vermiş olduğu bu yapı kayıt belgeleriyle ilgili yerlere yıkım kararları gelmeye başlamış, idari para cezaları yazılmaya başlanmış ve vatandaşlara ceza davaları açılmaya başlanmıştır. 2018 yılında çıkarılan ‘İmar Barışı’ ile yapı kayıt belgesi verilen yaklaşık 3 milyon yapı için yıkım kararı alınmış, yüz binlerce vatandaşımız mağdur edilmiştir. Bu nedenle imar barışından kaynaklı mağduriyetlerin araştırılması, konuyla ilgili çözüm önerilerinin sunulması amacıyla meclis araştırması açılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞ YETKİLİ BULAMAMIŞ, BÜYÜK MAĞDURİYETLER YAŞANMIŞTIR VE BU MAĞDURİYETLER GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYOR

Vatandaşın konuyla ilgili yetkili bulamadığını ve bu nedenle alakası olmayan kişilerden yardım almak zorunda kaldığını belirten İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, bunun da önemli mağduriyetleri beraberinde getirdiğini kaydetti. 31 Aralık 2017’den önce yapılmış ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskân sorununun çözülmesi amacıyla hayata geçirilen imar barışı uygulaması bugün yüzbinlerce insanın mağduriyetine sebep olduğuna vurgu yapan Milletvekili Ataş, “Yasanın çıkış tarihi ve bitiş tarihinin vatandaşa net bir şekilde belirtilmemiş olması, imar barışı affı ile ilgili yapılan reklam filmlerinde de tarih konusunda bir açıklama yapılmaması, vatandaşların yeterince bilgilendirilmemesi, kanunun kapsamı ve yürütme şekli yerel yönetimlerce de anlaşılamaması, vatandaşın destek almak için konu hakkında bilgili yetkili bulamaması, birçoğu teknoloji kullanmasını bilmeyen vatandaşın bu çalışmayı internet cafelerde konu ile alakası olmayan sadece bilgisayar kullanmasını bilen kişilerden destek alarak gerçekleştirmesi gibi pek çok nedenle büyük mağduriyetler yaşanmıştır ve bu mağduriyetler gün geçtikçe büyümektedir” dedi.

YETKİLİLER VATANDAŞLARI UYARMAMIŞ! BUGÜN MİLYONLARCA AİLE EVSİZ KALMAKLA BAŞ BAŞA KALMIŞTIR

Yetkililerin bu konuda vatandaşları uyarmadığına da dikkat çeken İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, bugün milyonlarca ailenin evsiz kalmakla baş başa bırakıldığını söyleyerek, “Yapı kayıt mağdurları yuvasız kalmıştır” şeklinde konuştu.

YASALAR HERKES İÇİN ADİL UYGULANMALIDIR! YASANIN TEKRAR REVİZE EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR

Yasanın yeniden değerlendirilip, revize edilmesi gerektiğini belirten İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis Araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı: Belediye seçimleriyle bu yasanın çıkış tarihinin aynı zamana denk gelmesinden dolayı belediye yetkilileri, hükümet temsilcileri de yasadan faydalanan vatandaşları uyarmamış hatta vatandaşı teşvik etmiştir. Özellikle parası olmadığı için hızlı bir şekilde inşaatını tamamlayamamış vatandaşlar kendi tapulu arazine yaptığı yapısını tamamlama yoluna gitmiştir. Ancak üç yıl sonra vatandaşa pek çok kolaylık gösteren idare bu kez vatandaşa cezalar kesmiş, yapı kayıt belgelerinin bedeli olarak vatandaştan topladıkları yaklaşık 25 milyar Türk lirasını da mağdur ettikleri vatandaşa geri ödememiş, elektrik suyunu kapatmış ve yıkım kararı çıkarmıştır. Bunun yanı sıra vatandaşlar mahkemeye verilmiş, haklarında suç duyurularında bulunulmuştur. Fahiş para cezaları da kesilmiştir. Bugün milyonlarca aile evsiz kalmakla baş başa kalmıştır. Yapı kayıt mağdurları yuvasız kalmıştır. “Yasalar herkes için adil uygulanmalıdır” Bu nedenle sorunun ve mağduriyetlerin tespit edilmesi, çözümün bulunması sonrasında da bu doğrultuda yasanın tekrar revize edilmesi gerekmektedir.