Milletvekili Ayşe Böhürler; ‘Bahçeli’ye yönelik bu sözler için özür dilenmelidir’

Irak KDP lideri Mesud Barzani'nin Cizre ziyareti, gündemde en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Barzani’nin ziyareti sırasında çekilen görüntüler, tepki çekerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuya ilişkin “Barzani’nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır. Buna rağmen Sempozyumun önüne çıkartılan ve adeta şova dönüştürülen mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar, bunun yanında vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır" ifadelerini kullanmıştı.

KDP’DEN BAHÇELİ’YE YANIT

MHP lideri Bahçeli’nin sözlerine yönelik KDP’den açıklama geldi. Yapılan açıklamada; “Başkan Barzani'nin ziyareti, Sayın Bahçeli'nin desteklediğini iddia ettiği barış sürecini destekleyen yapıcı bir adımdı. Irkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini ummuştuk; ancak son açıklamaları tam tersini gösteriyor: Aynı eski "Bozkurt", şimdi koyun postuna bürünmüş” ifadeleri yer aldı.

MİLLETVEKİLİ BÖHÜRLER; “BAHÇELİ’YE YÖNELİK BU SÖZLER İÇİN ÖZÜR DİLENMELİDİR”

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Bahçeli’ye yönelik sözlere tepki gösterdi. Milletvekili Böhürler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bahçeli’den özür dilenmesi gerektiğini ifade ederek; “Yakışmadı! Ayıp etti! Sayın Bahçeli “Terörsüz Türkiye sürecini başlatarak elini taşın altına sokmuş, geçmişteki tüm uzlaşmazlıkları ve nefreti geride bırakıp şiddetsiz, terörsüz bir geleceğin kapısını açmıştır. Bu daha önceki nice hükümetin denediği ama yolunu bulamadığı cesur ve kapsamlı girişimin ne kadar büyük bir enerji ve özveri gerektirdiğini hepimiz görüyoruz. Burada atacağımız her iyi adım Suriye’de değil bütün bölgede büyük bir güvenlik ve huzura geçiş anlamındadır. Eğer bir lider, toplumun yarım asır süren trajedisini çözmek için (bunca hayal kırıklığına rağmen) elini taşın altına koymuşsa elbette büyük bir saygıyı hak etmektedir. Sayın Bahçeli’ye yönelik bu sözler için özür dilenmelidir” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan kamuoyunu meşgul eden görüntüler için İçişler Bakanlığı tarafından inceleme başlatılırken Bakanlık, konuya ilişkin "Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili “koruma görüntülerinin” kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yaptı.