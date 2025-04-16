Milletvekili Ayşe Böhürler, İstanbul'da Hayırseverler Global Donors Forum'a Katıldı
15 ülkeden 220 hayırseverin katıldığı Global Donors Forum'un üçüncüsü, bu yıl Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılışını yaptı. Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in de katıldığı Forum, uluslararası diyaloğun güçlenmesine ve ilham verici bir deneyim sunmaya devam ediyor.
Etkinlikte, bu yıl Forum’da birinci olan yardım kuruluşu FAJR Scientific (@FajrScientific_), Filistin asıllı Mosab NASSER tarafından Gazze’de yaralanan sivillere sağlık ve eğitim yardımı sağlamak amacıyla kuruldu. Ekip, dünyanın farklı bölgelerinden doktorların da yer aldığı üyeleriyle, Gazze’ye savaş sırasında üç kez giderek bine yakın ameliyat gerçekleştirdi.
Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler’in katılım gösterdiği forumda, dayanışmanın önemi vurgulandı. Böhürler, "Bir başkasının acısıyla dertlenen hayırsever gönüllülerimizin kıymetli çalışmalarının artarak devam etmesini, başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalardaki acılara umut olmasını diliyorum" dedi.
Global Donors Forum, hayırseverliğin ve insanlık için dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.