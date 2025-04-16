Milletvekili Ayşe Böhürler, İstanbul'da Hayırseverler Global Donors Forum'a Katıldı

Etkinlikte, bu yıl Forum’da birinci olan yardım kuruluşu FAJR Scientific (@FajrScientific_), Filistin asıllı Mosab NASSER tarafından Gazze’de yaralanan sivillere sağlık ve eğitim yardımı sağlamak amacıyla kuruldu. Ekip, dünyanın farklı bölgelerinden doktorların da yer aldığı üyeleriyle, Gazze’ye savaş sırasında üç kez giderek bine yakın ameliyat gerçekleştirdi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler’in katılım gösterdiği forumda, dayanışmanın önemi vurgulandı. Böhürler, "Bir başkasının acısıyla dertlenen hayırsever gönüllülerimizin kıymetli çalışmalarının artarak devam etmesini, başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalardaki acılara umut olmasını diliyorum" dedi.

Global Donors Forum, hayırseverliğin ve insanlık için dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.