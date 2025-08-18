- Haberler
Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri İHV mensuplarıyla Kızılcahamam'da bir araya geldi
Anadolu Federasyonu tarafından Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 19. Anadolu Buluşmalarında, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri İlim Hikmet Vakfı Mensuplarıyla bir araya geldi.
Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 19. Anadolu Buluşmaları, 'Ailenin Geleceği' temasıyla aile kavramını yeniden ele almayı amaçladı. Etkinliğin üçüncü gününde, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, 'Kültür Endüstrisi ve Aile' konulu semineriyle dijital çağın aile yapısı üzerindeki etkilerini derinlemesine tartıştı.
Seminerin ardından, Kayseri İlim Hikmet Vakfı üyeleriyle bir araya gelen Böhürler, vakfın faaliyetleri hakkında bilgi alarak gençlerin programa gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Ayrıca, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısında, Kayseri'nin sosyal ve kültürel etkinliklere katkısının önemini vurguladı.