  • Milletvekili Ayşe Böhürler Kız Öğrencilerle Sahur Sofrasında Buluştu

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Ramazan'ın manevi atmosferinde kız öğrencilerle sahur sofrasında bir araya geldi. Öğrenci evinda kızlarla sahur yemeği hazırlayan ve onlarla sohbet eden Böhürler, 'Ramzanımızı daha güzelleştirdiler' dedi.

Birlik, kardeşlik ve muhabbet dolu buluşmada öğrencilerle sohbet eden Böhürler, gece boyunca sinema, kitaplar ve hayatın içinden hikâyeler üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

“Ramazanımızı Daha da Güzelleştirdiler”

Böhürler, sahur buluşmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“O kadar sıcak karşıladılar ki bizi, Ramazanımızı daha da güzelleştirdiler. Gece muhabbet, sohbet, sinema, kitaplar, hayatın içinden çıkan hikâyelerle sürdü gitti. Ailelerini kutlarım, pırıl pırıl çocuklar yetiştirmişler. Çalışkan, hayatın ve kendilerinin farkında, sorumluluk sahibi gençler. Hayallerini gerçekleştireceklerine eminim.”

Gençlere Başarı Dileği

İletişim ve Kore dili üzerine üniversite eğitimi alan kız öğrencilere başarı dileklerini ileten Böhürler, “Sahur sofralarını paylaşmak çok çok güzeldi” diyerek buluşmanın kendisi için de anlamlı olduğunu vurguladı.

 

Haber Merkezi

