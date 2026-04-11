  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekili Ayşe Böhürler, MÜSİAD Kayseri'nin MEXT Teknoloji Merkezi Ziyaretine Katıldı

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer ve ekibiyle birlikte MEXT Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Böhürler, ziyarette yaptığı açıklamalarla, Kayseri'nin sanayi ve teknoloji alanındaki gelişimine vurgu yaptı.

Osman GERÇEK

Ziyaret sırasında konuşan Böhürler, "MÜSİAD Kayseri'nin MEXT modelinden ilham alarak oluşturduğu iş birliği süreci, şehrimizin Endüstri 4.0’a geçişinde kritik bir rol oynayacaktır. Bu tür iş birlikleri, sanayimizin rekabet gücünü artıracak ve üniversite-sanayi entegrasyonunu güçlendirecektir," dedi.

Böhürler, MEXT Teknoloji Genel Müdürü Efe Erdem ve ekibine de teşekkür ederek, "Böyle güçlü bir iş birliği ile Kayseri'nin yeşil dönüşüm sürecinde önemli adımlar atacağımıza inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Kayseri'nin teknolojik gelişimi ve sanayi potansiyelinin artırılması açısından büyük bir önem taşıyor. Böhürler, "Kayseri için üretmeye, geliştirmeye ve birlikte başarmaya devam ediyoruz. Gelecek projelerde el birliğiyle çalışarak daha büyük kazanımlar elde edeceğiz," diye ekledi.

MÜSİAD Kayseri'nin bu girişimi, bölgedeki sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin hız kazanmasına katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!