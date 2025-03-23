Milletvekili Ayşe Böhürler, Ramazan Etkinliklerinde sohbet etti
AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Ramazan ayı kapsamında Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen Ramazan etkinliğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Teravih sonrası gerçekleşen buluşmada hemşehrileriyle sohbet eden Böhürler, program sonrası yaptığı paylaşımda, 'Ramazan, yalnızca bir ay değil kalplerin yumuşadığı, sofraların ve duaların birleştiği bir mevsimdir. Kayseri'de Ramazan Sokağı'nda bu güzel iklimi hep birlikte yaşamak, aynı muhabbet halkasında buluşmak bizler için büyük bir mutluluktu' ifadelerini kullandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Sokağı etkinliği, geleneksel tatlar, kültürel aktiviteler ve sıcak buluşmalarla Ramazan ayına renk katmaya devam ediyor.
Böhürler, Ramazan boyunca bu tarz etkinliklerin toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini belirterek, tüm Kayserilileri Ramazan Sokağı’nın bereketli ortamına davet etti.