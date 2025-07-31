Milletvekili Ayşe Böhürler, Terörsüz Türkiye Komisyonuna seçildi
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Terörsüz Türkiye Komisyonuna AK Parti'den seçilen üyeleri açıkladı. Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, açıklanan komisyonda yer aldı.
TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda AK Parti’den katılacak isimler belli oldu. Toplamda 48 üyenin yer alacağı komisyonla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, parti yönetimi tarafından belirlenen 21 üyeyi açıkladı.
AYŞE BÖHÜRLER KOMİSYONA SEÇİLDİ
AK Parti’den seçilen 21 üye belli olurken Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, oluşturulacak komisyona seçildi.
21 üyeden oluşan listede ise şu isimler yer aldı;
Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşat Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sayit, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Tahin Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu.