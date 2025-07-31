  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekili Ayşe Böhürler, Terörsüz Türkiye Komisyonuna seçildi

Milletvekili Ayşe Böhürler, Terörsüz Türkiye Komisyonuna seçildi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Terörsüz Türkiye Komisyonuna AK Parti'den seçilen üyeleri açıkladı. Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, açıklanan komisyonda yer aldı.

Milletvekili Ayşe Böhürler, Terörsüz Türkiye Komisyonuna seçildi

TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda AK Parti’den katılacak isimler belli oldu. Toplamda 48 üyenin yer alacağı komisyonla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, parti yönetimi tarafından belirlenen 21 üyeyi açıkladı.
AYŞE BÖHÜRLER KOMİSYONA SEÇİLDİ
AK Parti’den seçilen 21 üye belli olurken Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, oluşturulacak komisyona seçildi.

21 üyeden oluşan listede ise şu isimler yer aldı;
Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşat Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık,  Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sayit, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Tahin Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İldem'e 600 Yataklı Hastane Müjdesi: Kayseri'nin Sağlık Altyapısı Güçleniyor
İldem’e 600 Yataklı Hastane Müjdesi: Kayseri'nin Sağlık Altyapısı Güçleniyor
Talas Belediyesi'nin Uluslararası Vizyonu TDBB Toplantısında Öne Çıktı
Talas Belediyesi'nin Uluslararası Vizyonu TDBB Toplantısında Öne Çıktı
Erciyes'e Tarifeli Zirve Tırmanışı: Görmeyen Kalmasın!
Erciyes'e Tarifeli Zirve Tırmanışı: Görmeyen Kalmasın!
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm İhaleleri Başlıyor
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm İhaleleri Başlıyor
Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Erva Spor Okulları Açıldı
Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Erva Spor Okulları Açıldı
Talas'ta Yaz Akşamları Daha Renkli Daha Canlı
Talas’ta Yaz Akşamları Daha Renkli Daha Canlı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!