Milletvekili Ayşe Böhürler, 'Türkler'in Kayserili Papa ile İmtihanı'nı yazdı

Böhürler, Papa’nın Türkiye’ye geleceği yönündeki haberler üzerine Kayseri’nin tarihi ve kültürel değerlerini hatırlatarak, Yeşilhisar-Soğanlı’daki mağara kiliseleri ile yeni restore edilen Aziz Georg Kilisesi’nin bu ziyaret için anlamlı mekânlar olabileceğini dile getirdi.

Yazısında medyada yaşanan tartışmalara da değinen Böhürler, “Bir iki gün medyadan uzak kaldım, bir döndüm ki kıyamet kopmuş. Tapınakçılardan girilmiş, Kurtlar Vadisi’nden çıkılmış” ifadeleriyle gündemdeki yoğun tartışma atmosferini aktardı.

Hristiyan dünyasında kiliseye gitmeyenlerin oranının yüzde 70’lere ulaştığını hatırlatan Böhürler, tarihsel süreçte yaşanan çağ değişimlerine ve toplumsal dönüşümlere dikkat çekerek, Papa tartışmalarının daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Böhürler’in yazısı, hem Kayseri’nin kültürel mirasına hem de din-toplum ilişkilerine dair önemli bir bakış açısı sunarak kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.