Milletvekili Ayşe Böhürler ve M.Cahid Cıngı, Kültepe'nin yeni çehresine hayran kaldılar

Milletvekili Murat Cahid Cıngı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu projeyle ilgili hayranlığını şu şekilde ifade etti:

'Kayserimiz’in gizli hazinelerinden Kültepe Kaniş Karum’da @KayseriBSB

ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan “Asur Mahallesi” ve “ Tablet Müzesi” gibi çalışmalar şehrimiz turizmine yeni bir soluk getirecek. Dünya tarihine bile ışık tutacak evsafta.

Bu gayretleri Kayseri insanının cebine girmeyi bekleyen, toprağın altındaki milyarlarca liranın yer üstüne çıkartılması olarak degerlendirmek de mümkün.

@erciyeskykmrkz ve diğer unsurlarla entegre edildiğinde global turizm markası “Kayseri” surecini de çok müsbet yönde etkileyecek muazzam bir faaliyet. Bitmesine çok az bir zaman kaldı.'