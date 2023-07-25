Milletvekili Ayşe Böhürler ve M.Cahid Cıngı, Kültepe'nin yeni çehresine hayran kaldılar

Kültepe'de yapımı devam eden, Asur Mahallesi ve Oyma Tablet Müzesi'nde incelemelerde bulunan Kayseri Ak Parti Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Murat Cahid Cıngı, Kültepe'nin yeni çehresine hayran kaldılar.

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  • 25.07.2023 17:32
  • Güncelleme: 25.07.2023 17:37
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Milletvekili Ayşe Böhürler ve M.Cahid Cıngı, Kültepe'nin yeni çehresine hayran kaldılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milletvekili Murat Cahid Cıngı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu projeyle ilgili hayranlığını şu şekilde ifade etti:

'Kayserimiz’in gizli hazinelerinden Kültepe Kaniş Karum’da @KayseriBSB
 ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan “Asur Mahallesi” ve “ Tablet Müzesi” gibi çalışmalar şehrimiz turizmine yeni bir soluk getirecek. Dünya tarihine bile ışık tutacak evsafta.

Bu gayretleri Kayseri insanının cebine girmeyi bekleyen, toprağın altındaki milyarlarca liranın yer üstüne çıkartılması olarak degerlendirmek de mümkün. 
@erciyeskykmrkz ve diğer unsurlarla entegre edildiğinde global turizm markası “Kayseri” surecini de çok müsbet yönde etkileyecek muazzam bir faaliyet. Bitmesine çok az bir zaman kaldı.'

Haber Merkezi

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