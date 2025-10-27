Milletvekili Baki Ersoy'dan Öğretmenevi Sorusu

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'deki tek öğretmenevinin 6 Şubat depremlerinin ardından 'çürük' raporu alarak yıkılmasının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen yerine yeni bir öğretmenevi yapılmadığını vurguladı.

Ersoy, Kayseri’deki eğitim camiasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun nitelikte bir öğretmenevi inşa edilmesi için konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdıklarını açıkladı.

Ersoy, eğitim çalışanlarının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak, konaklama ve hizmet kapasitesi yüksek bir öğretmenevi inşa edilene kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti. Bu açıklama, Kayseri’deki eğitim camiasının beklentilerini dile getirirken, öğretmenevi ihtiyacının aciliyetine dikkat çekiyor.

