Milletvekili Baki Ersoy, Öğretmenevi ile İlgili Soru Önergesi Verdi

Ersoy, Kayseri gibi büyük ve gelişmiş bir şehirde öğretmenevi eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, "Bu durum, eğitim camiasının ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir engel teşkil etmektedir. Sürecin bir an önce tamamlanması için konunun takipçisi olacağız," dedi.

Ersoy’un bu girişimi, Kayseri'deki eğitim hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve öğretmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.