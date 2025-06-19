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Milletvekili Baki Ersoy, Öğretmenevi ile İlgili Soru Önergesi Verdi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de eğitim camiasına uzun yıllar hizmet eden tek öğretmenevinin 6 Şubat depremleri sonrası yıkılmasının ardından, yerine yeni bir yapının inşa edilmemesi ve tahsis edilen binanın henüz kullanıma açılmaması konusunu Millî Eğitim Bakanlığı'na taşıdı.

Milletvekili Baki Ersoy, Öğretmenevi ile İlgili Soru Önergesi Verdi

Ersoy, Kayseri gibi büyük ve gelişmiş bir şehirde öğretmenevi eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, "Bu durum, eğitim camiasının ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir engel teşkil etmektedir. Sürecin bir an önce tamamlanması için konunun takipçisi olacağız," dedi.

Ersoy’un bu girişimi, Kayseri'deki eğitim hizmetlerinin yeniden yapılandırılması ve öğretmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

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