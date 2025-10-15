  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı'nın Sorunlarına el attı

Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı'nın Sorunlarına el attı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı ilçesinin çeşitli sorunlarıyla ilgili olarak ilgili bakanlıklara soru önergeleri ilettiklerini duyurdu. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçeye dair önemli taleplerini sıraladı.

Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı'nın Sorunlarına el attı

Ersoy’un gündeme getirdiği konular arasında, Pınarbaşı Devlet Hastanesi’nin ana giriş kapısının kapalı olması nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi, Aşağı Karagöz, Yukarı Karagöz ve Çerkes Karaboğaz mahallelerinde tarımsal sulamayı sağlayan Karagöz Sulama Tesisi’nin kapalı sistem yenileme çalışmalarının yapılması ve Kayseri–Pınarbaşı, Pınarbaşı–Malatya ve Pınarbaşı–Kahramanmaraş karayolu güzergâhlarında orta refüj, bordür ve peyzaj düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi yer aldı.

Bu konuların çözümü için gerekli adımların atılması amacıyla taleplerini ilgili makamlara ilettiklerini belirten Ersoy, Pınarbaşı’nın gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması adına üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Çocuklarda uykusuzluğun nedenleri: Fiziksel ve duygusal faktörler etkili
Çocuklarda uykusuzluğun nedenleri: Fiziksel ve duygusal faktörler etkili
Bünyan'a ikinci cam teras
Bünyan’a ikinci cam teras
Tarihi Tasmakıran Camii'nde son rötujlar
Tarihi Tasmakıran Camii’nde son rötujlar
Kocasinan Belediyesi'nden Çocuklara Unutulmaz Bir Gün
Kocasinan Belediyesi'nden Çocuklara Unutulmaz Bir Gün
Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı'nın Sorunlarına el attı
Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı’nın Sorunlarına el attı
Raylı Sistemlerin Enerji Geleceği: ASPİLSAN Enerji'nin Vizyonu
Raylı Sistemlerin Enerji Geleceği: ASPİLSAN Enerji’nin Vizyonu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!