Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı’nın Sorunlarına el attı

Ersoy’un gündeme getirdiği konular arasında, Pınarbaşı Devlet Hastanesi’nin ana giriş kapısının kapalı olması nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi, Aşağı Karagöz, Yukarı Karagöz ve Çerkes Karaboğaz mahallelerinde tarımsal sulamayı sağlayan Karagöz Sulama Tesisi’nin kapalı sistem yenileme çalışmalarının yapılması ve Kayseri–Pınarbaşı, Pınarbaşı–Malatya ve Pınarbaşı–Kahramanmaraş karayolu güzergâhlarında orta refüj, bordür ve peyzaj düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi yer aldı.

Bu konuların çözümü için gerekli adımların atılması amacıyla taleplerini ilgili makamlara ilettiklerini belirten Ersoy, Pınarbaşı’nın gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması adına üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.