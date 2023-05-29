Milletvekili Bayar Özsoy: “Büyük Türkiye olma yolunda azimle çalışacağız"

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde Kayseri’den vekil seçilen AK Partili 4 isme (Hulusi Akar hariç), düzenlenen törenle mazbataları verildi. Mazbata töreni öncesi konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, “Zorlu bir maraton dün gece bitti. Cumhurbaşkanımızı yüzde 52 buçuğa yakın bir oyla seçti ülkemizin güzel insanları. Bu zorlu maratonda yanımızda olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle şehrimizi ülkemiz için çalışma zamanıdır. Seçimin ülkemize, memleketimize, tüm islam alemine, tüm mazlum coğrafyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah Türkiye Cumhuriyeti’nin daha ileriye tam bağımsız büyük Türkiye olma yolunda azimle çalışacağız” ifadelerini kullandı.