Milletvekili Bayar Özsoy: 'Büyük Türkiye olma yolunda azimle çalışacağız'

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah Türkiye Cumhuriyetinin daha ileriye tam bağımsız büyük Türkiye olma yolunda azimle çalışacağız' dedi.

PAYLAŞ
  • 29.05.2023 17:49
  • Güncelleme: 29.05.2023 17:49
  • 41
Milletvekili Bayar Özsoy: 'Büyük Türkiye olma yolunda azimle çalışacağız'

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde Kayseri’den vekil seçilen AK Partili 4 isme (Hulusi Akar hariç), düzenlenen törenle mazbataları verildi. Mazbata töreni öncesi konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, “Zorlu bir maraton dün gece bitti. Cumhurbaşkanımızı yüzde 52 buçuğa yakın bir oyla seçti ülkemizin güzel insanları. Bu zorlu maratonda yanımızda olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle şehrimizi ülkemiz için çalışma zamanıdır. Seçimin ülkemize, memleketimize, tüm islam alemine, tüm mazlum coğrafyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah Türkiye Cumhuriyeti’nin daha ileriye tam bağımsız büyük Türkiye olma yolunda azimle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta cami halıları pırıl pırıl

Talas'ta cami halıları pırıl pırıl

Kitap okuma yarışması kazandırıyor

Kitap okuma yarışması kazandırıyor

Adak adadı, sözünü tuttu

Adak adadı, sözünü tuttu

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kazanan milli iradenin üstünlüğü oldu'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kazanan milli iradenin üstünlüğü oldu'

20 Milyon TL'lik Yol Yapım Çalışmalarında Sona Gelindi

20 Milyon TL'lik Yol Yapım Çalışmalarında Sona Gelindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de oyunu yüzde 4.6 artırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de oyunu yüzde 4.6 artırdı

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

6
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Bayar Özsoy: 'Büyük Türkiye olma yolunda azimle çalışacağız'

Milletvekili Bayar Özsoy: “Büyük Türkiye olma yolunda azimle çalışacağız"

'En İyi Narkotik Polisi Anne' konulu toplantı

‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ konulu toplantı

DAHA FAZLA
Benzine, iki defa ertelenen zam, kesinleşti

Benzine, iki defa ertelenen zam, kesinleşti

Kayseri'de resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 604 bin 784 oy atıldı

Kayseri'de resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 604 bin 784 oy atıldı

Kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kayseri'deki tesiste Karadeniz gibi tonlarca balık işleniyor

Kayseri'deki tesiste Karadeniz gibi tonlarca balık işleniyor

31 Faili Meçhul Olayı Aydınlattı

31 Faili Meçhul Olayı Aydınlattı