Milletvekili Böhürler '15 yaş sonrasındaki cinayetlerde yeni bir hukuki düzenleme getirebilir miyiz ona bakıyoruz'

Kayseri Valiliği himayesinde Kocasinan Kaymakamlığı koordinasyonunda hayata geçirilen aile ve çocuğun aktif katılımına dayanan koruyucu ve önleyici destek programı ‘Sensiz Olmaz’ projesi için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. ‘Sensiz Olmaz’ projesi ile suça sürüklenen çocukların suçtan uzaklaştırılması, topluma kazandırılması ve güvenli bir gelecek inşa edebilmeleri amaçlanıyor.

Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu üyesi Ayşe Böhürler, “Bu güzel projede emek veren hepinize de çok teşekkür ediyorum. Ben de Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu üyesiyim. Yaklaşık üç aydır biz de çocukların suça sürüklenmesi sebepleri üzerinde çeşitli kişileri dinliyoruz, Adalet Bakanlığı’mızla birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Geçen hafta da Adalet Bakanımızla birlikte bir toplantı da yaptık. Şimdi Kayseri örneği bence çok önemli bir örnek. Bu örneğin yaygınlaştırılması lazım; çünkü dinlediğimiz projeler içinde Gaziantep Belediyesi’nin projesi dışında bu kadar etkili, sahada özellikle dezavantajlı grupların olduğu, yaşadığı ailelerin olduğu bölgelerde uygulanan bir başka model yok. Bizim bu "Sensiz Olmaz" projemiz, ERVA, Gökdeniz, diğer bütün projelerimizin hepsi aslında gençleri kötü akranlardan, arkadaşlardan uzaklaştırmak; kötü aile çevrelerinin onlara empoze ettiği yanlışlardan uzaklaştırmak noktasında bize büyük bir ivme kazandırıyor. Gençlerimizin geleceklerini bir anlamda kurtarıyor. Yaptığımız çalışma suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak, özellikle 15 yaş sonrasındaki cinayetlerde, özellikle öldürme, ağır şiddet vakalarında yeni bir hukuki düzenleme getirebilir miyiz ona bakıyoruz. Biliyorsunuz çocuklar çocukları öldürdüler. Cinayeti işleyen de çocuklardı. Bunlar akran gruplarına. Bütün bu aileleri dinledik, akran gruplarının kurbanı çoğu. Ve bu suçlu çocuklarla cezaevinde yapılan araştırmalarda da şunu gösteriyor ki çocukların çoğunluğunu suça sürükleyen akran çevreleri, arkadaş grupları. Aile yapıları biraz önce Vali Bey’in söylediği gibi çok önemli. Parçalanmış aileler veya ailede suç işleyen bireylerin olmuş olması, ailedeki bir bireyin daha önce cezaevine girip çıkmış olması gibi pek çok faktör var orta yerde ama yine de çocukların aklını çelen hep akranları, arkadaşları ve buna meyilli insanlar. Tabii dijital dünya başka bir pencere açtı bu sürecin içinde ve biz aslında çocuk suçluluğu kavramını başka bir boyutta ele almaya başladık. Bunu hem dijital dünyanın getirdiği kötülükler, sanal dünyanın bir dip kuyusu var, o kuyuda her türlü kötülük bazen çok iyi ailelerin çocuklarını da suça bulaştırabiliyor. Her türlü kötülük çocukları bulabiliyor. Ben şehrimizde üniversitemizin, güvenlik güçlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, sosyal çalışmacılarımızın, din adamlarımızın; aslında hepimizin bir iş birliği, el birliğiyle bu projeleri yürütmesini çok önemli ve anlamlı buluyorum. İnşallah bir çözüm için katkımız olur. Çocuklarımızı rehabilite etmeye katkımız olur, toplumu iyileştirmeye katkımız olur. Teşekkür ediyorum Vali Bey’e” ifadelerini kullandı.