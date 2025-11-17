Milletvekili Böhürler, 'Ahmet Kaya, ülkesinde yaşamak ve vakti geldiğinde orada hayata veda etmek isterdi'

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Ahmet Kaya’yı ölümünün yıl dönümünde andı. Mİlletvekili Böhürler, Şarkıcı Ahmet Kaya'nın Kürtçe şarkı söylediği için çok sevdiği ülkesini terk etmek zorunda kaldığını belirterek: “Ahmet Kaya 25 yıl önce bugün Paris’te sürgünde öldü. 1999 yılında 14 Şubat’ta Kürtçe bir şarkı söylemeye kalktı diye linçlenmiş ülkesini terk etmek zorunda bırakılmıştı. Bu olayların öncesinde kanal7’de de “Ayşe Önal Mutfakta” ismiyle yaptığımız döneminin en önemli isimlerini çıkarttığımız programda bir pazar akşamı konuk etmiştik. Ülke sevgisini ve barışı konuşmak üzere. Bugün Muhsin Kızılkaya’nın yazısını okuyunca bu programı paylaşmak istedim. Hayatımızdan bir Ahmet Kaya geçti. Hüzünle hatırladığım günlerden. Çok sevdiği ülkesinde yaşamak ve vakti geldiğinde orada hayata veda etmek isterdi. Ruhu şad olsun. Kanal 7 arşivinde programın tamamı var” ifadelerini kullandı.