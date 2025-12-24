Milletvekili Böhürler, Bakan Kacır'ı Kayseri Teknopark'a davet etti

  • Haberler
AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, gerçekleştirdiği görüşmede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı Erciyes Teknopark'ta yapımı tamamlanan AR-GE tesislerinin açılışı için Kayseri'ye davet etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi. Toplantıda, Develi OSB hakkında sunum gerçekleştirildi.
Toplantıda Milletvekili Ayşe Böhürler, Erciyes Teknopark’ta yapımı tamamlanan AR-GE tesislerinin açılışı için Bakan Kacır’ı Kayseri’ye davet etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Böhürler, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın 
Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret ederek Develi OSB’nin tamamlanan fizibilite çalışmasını Bakanlığımıza sunduk. Develi OSB’ye ilişkin bakanlık süreçlerinin tamamlanmasının ardından, Kayserili hemşehrilerimize bu önemli gelişmenin müjdeli haberini inşallah hep birlikte paylaşacağız. Şehrimizde kamu hizmetlerinin daha etkin ve konforlu sunulması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü, KOSGEB Kayseri İl Müdürlüğü ve ORAN Kalkınma Ajansımızı kapsayacak yeni hizmet binası çalışmamızı paylaştık. Erciyes Teknoparkımızın tamamlanan yeni AR-GE tesislerinin açılışı için Sayın Bakanımızı Kayseri’mize davet ettik. Gösterdikleri yakın ilgi için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

