Milletvekili Böhürler; “CHP’nin meclise katılmamasını siyasi tarih açımızdan leke olarak gördüm”

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, TBMM 28. Dönem 4. Yasama yılı açılışı hakkında açıklamalarda bulundu. Milletvekili Böhürler, yeni yasama döneminde gündeme gelecek konulara değinerek; “Cumhurbaşkanımızın konuşması bu dönemin gündemini belirledi. Terörsüz Türkiye önceliğimiz bunu sağlamak. Yarın da komisyon toplantılarımızla buna devam ediyoruz. 11. Yargı Paketi gelecek bu dönem meclise. MASAK çerçevesinde mali inceleme özellikle sanal bahislerle ilgili yasa tasarısı bizi bekliyor. Bunu çalışmak zorundayız. Çocuk suçları üzerine ve İç İşlerini ilgilendiren bazı konularda yasa tasarısı bizi bekliyor. Meclis farklı gündemlerle devam edecek. Her biri hayatın farklı alanlarında önemli ama önceliğimiz terörsüz Türkiye’yi başarmak” diye konuştu.

CHP’nin TBMM 28. Dönem 4. Yasama yılı açılışında TBMM’de yer almamasını eleştiren Milletvekili Böhürler, “Millete sadakatsizlik olarak gördüm. Çünkü burası milletin temsil edildiği bir yer. CHP’nin tarihine baktım geçmişinde böyle bir olay olmuş mu diye. Böyle bir şey yaşanmamış. CHP demek Ekrem İmamoğlu demek değil. Ekrem İmamoğlu gündemine CHP’yi hapsetmek, yüzyıllık CHP’ye büyük bir haksızlıktır. Ayrıca seçmene de haksızlık. Seçmen bir irade ortaya koyuyor ve sizi oraya gidin diye gönderiyor. Bu seçmene de yapılan büyük bir sadakatsizliktir. Ben siyasi kültür ve siyasi tarih açımızdan leke olarak gördüm” ifadelerini kullandı.