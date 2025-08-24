  • Haberler
Milletvekili Böhürler, çiftçilerin sorunlarını Bakan Yumaklı'ya iletti

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, ayçiçeği ve buğday üreticisi çiftçilerle bir araya geldi. Milletvekili Böhürler, çiftçilerin sorunlarını doğrudan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya iletti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç Mahallesi’nde ayçiçeği ve buğday üreticisi çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilerin sorun ve taleplerini dinleyen Böhürler, üreticilerin aktardığı konuları Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya telefonla iletti. Çiftçiler ise Bakan Yumaklı'ya teşekkürlerini sunarak Mİlletvekili Böhürler ile değerlendirmelere devam etti.

Haber Merkezi

