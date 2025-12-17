Milletvekili Böhürler 'Çocuğu suça sevk eden bölgesel ve coğrafi faktörler farklı olabilir'

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesi ile çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi maksadıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını yaptı.

Komisyon üyesi AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, toplantıda yaptığı konuşmada, çocuk suçlarının araştırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Böhürler; “Bir bireysel suçlar bir de organize suçlar var. Bireysel suçları belki ayrı kategoride, organize suçlara katılımı ayrı bir kategoride değerlendirmekte fayda var. Mesela, bir ceza hakimini, bir çocuk hakimini dinlememiz lazım, aslında belki bir gardiyanı dinlememiz lazım, ıslahevlerinde hâkim, savcı dinlememiz lazım. Meseleye adaletin gözünden bakmak lazım çünkü nasıl gidiyor? Diğer taraftan, belki bir TÜİK üzerinden Türkiye'de şehirler bazında çocuk suçluları araştırması yapabiliriz yani Bağcılar'da bir çocuğu suça sevk eden sebep ile Adana'daki başka olabilir yani o bölgesel ve coğrafi faktörler farklı olabilir” diye konuştu.

Bölgesel suç haritası çıkartılması gerektiğini ifade eden Milletvekili Böhürler, “TÜİK'ten böyle bir talebimiz olabilir, çocuk suçluluğunda bir bölgesel suç haritası çıkarabilir, şehirler için de. Mesela, önümde bir rapor var, 2023 raporu, Türkiye'de suça sürüklenen çocuklarda en fazla yüzde 40'la yaralama suçu var, devamında hırsızlık geliyor, uyuşturucu, tehdit ve diğer suçlar geliyor. Yani her çocuğa aynı kategoriyi, işte ebeveyn, aile, sosyoekonomik sebepler uygulamadan daha farklı sebeplere bakabiliriz. Bu "Adolescence" diye bir film oynadı, belki biliyorsunuz, o filmde de mesela hiçbir sebep olmadan suça sürüklenen bir çocuğun hikayesini anlatılıyor ve psikolog ne yapacağını bilemiyor çünkü hiçbir sebep yok. Bir sebep olmadan da bugün geldiğimiz noktada suça sürüklenen çocuklar olabilir. O yüzden ben biraz böyle dar kalıplar; sosyoekonomik sebepler gibi dar kalıpların dışında biraz daha geniş aile, okul, öğretmen gözünden de, psikolog, psikiyatristlerin gözünden dinleyeceğimiz, işin psikiyatrik boyutu da olabiliyor. Psikolojik birtakım sebepler de olabiliyor veya satanist gruplar olabiliyor "Bir çocuk niye bir satanist grubun içine girer, kendini orada niye anlamlı hisseder?" Buna da bakmak lazım. Hani, mümkün olduğu kadar esnek tutacağımız ama biraz daha yeni çağın tehditleri çerçevesinde konuya bakacağımız bir çalışmayı öneriyorum” ifadelerini kullandı.