Milletvekili Böhürler: “Gençlerin etkileşimleri için kültürel gezileri aktiviteleri artırmalıyız”

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Gündem Turizm" programına katılarak, moderatör Kayoted Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan'ın sorularını yanıtladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler gençlerin kültürel gezilere ve aktivitelere daha çok yönelmesi ile ilgili: “Gençlerin ilgi alanları çok farklı, mesela müzeye gitme oranları çok daha yüksek, dağda yürüyüşü seven bir genç grubu var, bu tarz tematik şeylerle gençlerin en fazla ilgilenip etkilendiği yer sosyal medya. O sosyal medya paylaşımları gençleri çok, bu yeni çağın mecrası bu. Onlara yönelik biraz sosyal medya üstünden, belki biraz daha, dediğim gibi hikaye çok önemli. Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki arkeoloji öğrencilerini neden neden Kültepe’ye davet etmiyoruz, veya bir su altı gezisi yapmıyoruz gibi. Aslında biraz bu onların paylaşımlarına, etkileşimlerini artıracak kültürel gezi, aktivite vesaireyi biraz artırmakta fayda var” ifadelerini kullandı.