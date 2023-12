Milletvekili Böhürler, “Kayseri’de başkanlıklar için büyük bir değişim beklemiyorum”

Çünkü devam eden hizmetlerde anketlerde memnuniyet oranı çok yüksek. Yine anket sonuçlarına bakarak burada ilerlemekte fayda görüyorum. Anket sonuçlarında eğer belli yerlerde hizmette zafiyet varsa o bölgelerindeki başkanların değişimi noktasında bir şey belirtmek gerekir. Burada bizim kendi fikrimizden ziyade vatandaşın memnuniyeti, anketler çok önemli” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayını ‘Yol Açık’ programında Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Kayseri’ye dair değerlendirmelerde bulunan Vekil Böhürler, “Kayseri siyasetinde eskiden beri devam eden milliyetçi, muhafazakar bir çizgi var. Her ne kadar bir dönem CHP’den bir belediye başkanı olmuşsa da her zaman da CHP’den bir milletvekili olmuşsa da ağırlıklı milliyetçi muhafazakar bir siyaset çizgisi var. Bu çizgiyi biraz daha yumuşamış gördüm. O muhafazakarlık çerçevesi daha esnemiş biraz da çağın getirdiği etkenlerle ama yerlilik değişmemiş. Kayseri hep fikir merkeziydi, bugün de öyle. Düşünen, üreten insanları çok. Anadolu’nun yıldızı olabilir diye düşünüyorum ve bunun için de çok yol katedilmiş, belediyecilik anlamında bir sorunu yok. Daha güzel yapılıp bölgenin en rağbet edilen şehri haline de getirilebilir. Kayseri hayırsever olarak biliniyor, bu her şehirde böyle değil. Okulları hayırseverler yapsa bile yine devlet tarafından yönetiliyor, işletiliyor. İçindeki bütün giderler sağlanıyor. Hayırsever bir kısmını yapıyorsa, kamu büyük bir bölümünü yapıyor ve hayırseverliği biraz daha ön plana çıkarmakta gayret ediyoruz. Devletin yatırımlarını bu dönem daha fazla Kayseri’ye getirmek için çabamız var. Hemen hemen bütün bakanlarla da iletişimimiz, ilişkimiz iyi” diye konuştu.

‘ÇARŞIYA PAZARA TANINMAMIŞ KİŞİLER GÖNDERİP VATANDAŞIN FİKİRLERİNİ ALIYORUZ

Milletvekili Böhürler, genel merkez tarafından yapılan uygulama ile tanınmamış kişilerin vatandaşlarla bir araya gelerek onların temayüllerini aldığını söyledi. Böhürler, yerel seçimler kapsamında Kayseri’de başkanlıklarda büyük değişim beklemediğini söyleyerek, “Aday listesini tam olarak görmemiz lazım. Şimdi önce yerel kendi içinde dinamiklerini yapsın; ilçeler, il, büyükşehir hepsi birlikte kaynasın fokurdasın ondan sonra da onun üzerinde biz de bir kanaat oluşturalım, adaylar üzerinde bir fikir beyan edelim istiyoruz. Ben Kayseri'de çok büyük bir değişim beklemiyorum yani Kayseri'nin içinde. Çünkü devam eden hizmetlerde anketlerde memnuniyet oranı çok yüksek. Yine anket sonuçlarına bakarak burada ilerlemekte fayda görüyorum. Anket sonuçlarında eğer belli yerlerde hizmette zafiyet varsa o bölgelerindeki başkanların değişimi noktasında bir şey belirtmek gerekir. Burada bizim kendi fikrimizden ziyade vatandaşın memnuniyeti, anketler çok önemli. Genel merkez olarak illere, ilçelere sivil, tanınmamış insanları gönderiyoruz. Vatandaşın temayüllerini alıyor, fikirlerini alıyor; neden memnun değil gibisinden, çarşıda, pazarda konuşuyorlar. O değerlendirmeler de bizim için kıymetli. Sonuçta hep beraber bir karar vereceğiz, ortak liste çıkacak. Bu ortak listede Cumhurbaşkanımızın önüne gidecek. Yani onun üzerinde hep beraber bir karar vereceğiz ama bu kararı da vatandaşımızın isteği, temayülü bizim için en önemli kriter. Yani bizim şahsi bir fikrimizin olması beklenemez” şeklinde konuştu.