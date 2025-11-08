Milletvekili Böhürler 'Kayseri'de, dünyadaki Hristiyanların ilgi duyacağı bir merkez oluşturulabilir'

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Gündem Turizm" programına katılarak, moderatör Kayoted Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan'ın sorularını yanıtladı.

Milletvekili Ayşe Böhürler, Yeşilhisar İlçesi, Başköy Mahallesinde bulunan ve bazı kaynaklarda 5-6. yüzyılda yapılmış olduğu ifade edilen St. George Kilisesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Böhürler, St. George Kilisesi’nin hristiyanlar için önemine ve kültür turizmine kazandırılması gerektiğine vurgu yaparak; “St. George, Hristiyan dünyasının önemli azizlerinden birisi. Hafta sonu Beyrut'ta bir sergiye de katıldım. O sergide mesela Hristiyanlığın ilk yıllarındaki azizler üzerine bir sergiydi, Kudüs eksenli. Orada Seant George'un bayağı canlandırmaları, Seant George'a ait olduğu söylenilen birtakım aziz resimleri var. Tabii ikonografi, Hristiyan dünyada ayrı bir resmetme meselesi, ayrı bir konu. Bunun şöyle bir önemi var: Güney Amerika başta olmak üzere dünyanın pek çok, mesela Japonya'da da Hristiyanlar var ve Japonya'da Hristiyanlar da ilgi duyuyor böyle şeylere. Dünyadaki Hristiyanların ilgi duyacağı bir merkez oluşturulabilir Kayseri'de. Ama tabii Kayseri sadece onunla da sınırlı değil. Bölgede Seant George var, Soğanlı'da Kaya Kiliseleri var. O kayaların içindeki manastır ve kiliselerdeki resimlerin çoğu çok özel, birçoğu Bizanslı ustalar tarafından yapılmış. Yani Ayasofya'nın içindeki resimleri yapan ustalar oralarda o resimleri yapmış. Erken dönem, ilk dönem Hristiyanlık açısından çok önemli. Kudüs'ten çıkıp mesela Suriye'de Ma'lula diye bir köy var, yine çok erken dönem Hristiyanların olduğu. Yani keşke öyle o hattan buraya gelse Kayseri üzerinden İznik Konsülü var, Bursa'ya gelecek yakında Papa zaten. Hani bütün bu Anadolu'daki bu hat üstünden bir kültür turizmini canlandırma imkanı olsa. Ama buna biraz gayret etmek, yayınlar çıkartmak, rotaları oluşturmak, buraya ilgi duyurmak, o ülkelerde tanıtmak gerekiyor. Sanırım Kültür Turizm Bakanlığımız da bu konuda bir çalışma yapacaktır, yeter ki biz bir materyal üretelim” ifadelerini kullandı.