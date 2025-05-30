Milletvekili Böhürler: 'Kayseri'nin gastronomisini dünyaya tanıtıyoruz'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, Kayseri Ticaret Odası tarafından “Tescillenen lezzetleriyle Kayseri’nin gurur günü” Coğrafi İşaretli Ürünler Belge Takdim ve Tanıtım Töreni düzenlendi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler program sonrasında yaptığı açıklamada; “Türkiye Odalar Birliği ve Kayseri Ticaret Odası İşbirliği ile aslında Kayseri'nin lezzetli 13 tane ürününe bir tescil alınmış. Bu müthiş bir şey. Çünkü artık turizmin yeni bir alanı daha var. Bu da gastronomi, lezzet turizmi dediğimiz şey. İnsanlar sabahtan gelip işte o şehrin lezzetlerini satıp akşam gidecek bir yeni turizm rotası da oluşturuyorlar. Bu şekilde şehrimizi tanıtmak bizim için çok önemli. Biz geçen haftada Dünya'dan Slow Food Hareketi'nden ülke liderlerinin 35 tane ülke liderini Kayseri'de Mutfak Sanatları Merkezimizde ağırlamıştık. Onlar da bizim yağlamamız, mantığımız ve diğer lezzetlerimizin hepsini bizzat kendileri yaptılar, tecrübe ettiler. Güzel resimler de ortaya çıktı. Yunus Emre Akkor bugün bir Afrika'da bir yağlamayı bir ülke liderinin eşine yaptırdı. Aslında Kayseri'nin gastronomisini dünyaya tanıtıyoruz. Bu girişim için de TOBU ve Kayseri Ticaret Odası'nı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.