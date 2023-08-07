Milletvekili Böhürler, Parlementerler toplantısı için Endenozya'da

Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Asya Ülkeleri Parlementerlerinin katıldığı AIPA Genel Meclisi toplantısı için Endonezya'ya gitti.

ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi'nin (AIPA-44) 44. Genel Kurulu, 568 delegenin katılımıyla 7 Ağustos'ta Endonezya'nın Jakarta kapanışı başladı.

Delegeler arasında dokuz ASEAN üyesi ülkenin parlamento başkanları ve 17 gözlemci ve misafir kuruluşlar bulunuyor.

Etkinlikte konuşan Endonezya Temsilciler Meclisi (DPR RI) Başkanı Puan Maharani, AIPA-44'ün Güneydoğu Asya ülkelerinin parlamentoları için küresel ve bölgesel zorluklara göğüs gerebilmek için bir fırsat olduğunu ifade etti.