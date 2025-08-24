Milletvekili Böhürler; “Soğanlı, turizm beldesi olma noktasında gelişiyor”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği iş birliğinde Soğanlı Vadisi 2. Geleneksel Turizm Festivali düzenlendi. Yeşilhisar ilçesi sınırlarında Soğanlı’da düzenlenen festival, çeşitli etkinlikler ve konserlerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, “2’ncisi düzenlenen Soğanlı Vadisi 2. Geleneksel Turizm Festivalini böyle çok büyük bir ilgiyle izliyoruz. Bir defa büyük bir katılım oldu bölgede. Bu tarihi ilçenin daha da canlanması, daha çok insanın gelmesi açısından bu festivallerin büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Hava çok güzel. İşte burası böyle bir turizm beldesi olma noktasında gelişiyor. Kapadokya Alan Başkanlığı içinde Kapadokya'nın da bir parçası, bir uzantısı. Bu mağaralar, kiliseler, güzel insanlar. Özellikle kadınlar burada Soğanlı deyince aklınıza gelen bebek yapan kadınları, buranın kültürünü yaşatan, canlandıran, turiste güler yüzle davranan kadınlar ile burası bir kültür havzası. Bu kültür havzasına festival dışında da herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.